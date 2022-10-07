拜登赞扬诺贝尔和平奖获得者勇于面对“恐吓和压迫”

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美国总统拜登周五赞扬今年诺贝尔和平奖获得者乌克兰、俄罗斯和白俄罗斯民间社会代表在“恐吓和压迫”面前表现出的勇气。联合国秘书长古特雷斯表示，今年诺贝尔和平奖得主彰显“民间社会促进和平的力量”。

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法新社报道，获得今年诺贝尔和平奖的分别是白俄罗斯被监禁的人权活动家阿莱斯•比亚利亚茨基（Ales Bialiatski），去年被俄罗斯当局强制关闭的民间社会组织“纪念馆”，以及乌克兰的“公民自由中心”。美国总统拜登赞扬乌克兰、俄罗斯和白俄罗斯民间社会代表在“恐吓和压迫”面前表现出的勇气。

拜登写道：“今年的诺贝尔和平奖获得者提醒我们，即使在战争的黑暗时刻，面对恐吓和压迫，人类对权利和尊严的共同向往也无法消除。”

另外，联合国秘书长古特雷斯周五向获得今年诺贝尔和平奖的俄罗斯、乌克兰的两家人权机构和白俄罗斯的人权倡导者表示祝贺，称他们代表着“民主的氧气”。

古特雷斯说：“正如诺贝尔委员会所说的那样，今年的表彰突出了民间社会推动和平的力量。”他表示，“民间社会团体是民主的氧气，是和平、社会进步和经济增长的催化剂。它们有助于让政府承担责任，并将弱势群体的声音带入权力的殿堂。”

获奖者之一比亚利亚茨基，领导了大规模的抗议运动，反对白俄罗斯领导人卢卡申科有争议的连任，他因此于2021年7月被监禁。

纪念馆则是俄罗斯最古老的人权组织之一，由1975年的诺贝尔和平奖获得者安德烈·萨哈罗夫领导。该组织全面揭示了斯大林时代臭名昭著的古拉格劳改营中人们遭受的苦难。

自俄罗斯于2月24日入侵乌克兰以来，乌克兰公民自由中心已开始记录俄罗斯军队及其盟友犯下的侵犯人权行为，此前该中心致力于揭露俄罗斯占领的克里米亚领土上的侵犯人权行为。

挪威诺贝尔委员会主席贝里特·赖斯-安德烈森（Berit Reiss-Andresen）在宣布获奖者名单时表示，这三个民间社会的获奖者“多年来一直倡导人们有权批评权力阶层并保护基本的公民权利”。

古特雷斯在声明中指出，公民空间“在世界范围内正在缩小”。 越来越多的维权人士、女权倡导者、环保人士、记者和其他人权领域的人士“面临任意逮捕、严厉的监禁、诽谤运动、巨额罚款和暴力攻击”。

古特雷斯总结道：“在我们祝贺今年的诺贝尔和平奖获得者的同时，让我们承诺去保卫那些勇敢的捍卫者，他们为了所有人的和平、希望和尊严等普遍价值观作出了英勇的斗争。”

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