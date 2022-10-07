美军将不再强大到足以保护台湾 模拟战斗台空军几分钟即被歼灭

据一著名美国智库称，美国军队不再有威慑中国军队的强大力量。 更糟糕的是，华盛顿可能会在与北京的核武军备竞赛中输给中国。更令人担忧的是：美军战斗模拟中，台湾空军在短短几分钟内就被歼灭。

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“美国已经失去了对中国的常规军事优势。” 这种苦涩的观察来自美国最负盛名的智库之一布鲁金斯学会发表的长篇报告：因此，也就无法阻止习近平入侵台湾。

法国资本周刊(Capital)的报道继续指出，该智库报告警告说，事实上，鉴于中国的军事进步，五角大楼阻止北京攻击台北的传统战略，可能“极其难以实现”。

这种被称为“美国海军威慑”的战略是基于美国庞大的舰队，尤其是其航空母舰。 然而，中华人民共和国已经拥有世界上军舰数量最多的海军。

中国舰队可以自豪夸称拥有350艘船只和潜艇，而美国海军“只有”293艘。

此外，习近平政府并不打算就此止步。 它继续升级其舰队，并希望建造更多的两栖舰艇和航空母舰以增加其整体实力。

布鲁金斯学会的报告还强调了中国人民解放军在导弹、情报、通信和网络战等领域的投资不断增加。

五角大楼在 2021 年发表的另一份报告已经断言，美国军方应该动用所有资源来击退中国对台湾的入侵。 “在我们进行的战斗模拟中，台湾空军在短短几分钟内就被歼灭了。

美国海军和美国空军甚至无法帮助台北，因为中国导弹会摧毁任何距战场太近的船只和飞机。

更糟糕的是，位于太平洋的美国基地将遭到袭击，甚至可能被摧毁”，五角大楼前高级官员大卫·奥赫马内克在本报告中承认。

美方无效的核威慑 :面对中国日益增长的军事实力，布鲁金斯学会担心美国将与中华人民共和国展开新的核军备竞赛。

仍然根据这个智囊团的说法，在这点上，华盛顿也将输给北京。 根据专家最近的估计，中国有大约 200 到 300 枚可以发射的核弹头，而美国有 3,750 枚现役武器，俄罗斯有 6,000 多枚。

但五角大楼的另一份报告称，到 2027 年，中国可能拥有 700 枚核弹头，到 2030 年至少拥有 1000 枚。这是一个让北京足以抗衡华盛顿的核武库存。

根据布鲁金斯学会的说法，许多障碍阻止了美国得以重新获得完全的核武优势，这包括了白宫倾向于采取稳定战略以及和核军备的控制。

该智囊团还说， “即使克服了上述这些障碍，美国很可能无法以足够快的速度生产钚核心来与中国竞争，更不用说俄罗斯了，”

它接着补充说：“更普遍地说，与这个世界第一制造大国进行核军备竞赛似乎是徒劳的。”

最终，对于这个美国智囊团来说，为了防止中国可能入侵台湾，美国最好采取制造经济威胁策略。

报告总结指出， “与其试图在军事上威吓中国，华盛顿及其盟友应该明确表示，他们将在经济上与中国脱钩，并降低他们自己在中国经济压力下的脆弱性。”

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