美国将31家中国企业列入未经核实清单

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美国周五( 10月7日）将长江存储科技公司等31家中国企业添加到"未经核实清单"中，这些企业是美国官员无法核实的实体，无法证实它们是否具有负责任处理敏感科技出口的可信度。美国商务部推出新措施，限制先进半导体设备出口，以阻止美国的技术用于提升中国的军事力量。

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路透社报导，美国同时将9个实体剔除在这份"未经核实清单"（Unverified List，UVL）外，包括药明生物（Wuxi Biologics）。对这家为阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）制造新冠（2019冠状病毒疾病）疫苗成分的公司而言，这是个好消息。

药明生物2月间被添加到名单上后，股价曾暴跌。

美国出口商如果要将商品出口到名单上的公司，必须进行较多的审慎调查，同时可能必须申请较多许可证。列入"未经核实清单"也可能是登上美国商务部更严格贸易黑名单的前奏。

2016年创立的长江存储是快闪记忆体（NAND）制造业的一股新兴势力，外界认为，这家公司为美国国家安全和芯片业者构成了与日俱增的威胁。

另据报道，美国商务部周五宣布，限制先进半导体及芯片制造设备出口，以阻止美国的技术用于提升中国的军事力量。

据《华尔街日报》报道，根据新措施，美国的芯片制造商如需要出口用于先进人工智能计算及当代武器的重要技术超级电脑的芯片，必须先向商务部申请出口许可。同时美国有权禁止进口在使用美国技术但在外国制造的芯片。

美国高层官员指出，部分依赖美国芯片、软件、加工及技术的先进演算能力被用于加快中国的军事现代化，包括发展大杀伤力武器，又或者应用在大规模监控活动，以侵犯人权等。他们认为，容许中国及军方取得最先进芯片及制造设备，构成严重国家安全风险。

新措施同时包括限制可用于生产部分最先进的数字运算芯片、电脑记忆体及数据储存芯片。另外商务部都限制美国公民、永久居民及企业为部分中国晶片制造商提供技术支援，又扩大对列出口黑名单上的中国超级电脑业个体的限制等。

中国驻华盛顿大使馆批评，美国的新措施是"高科技霸权"，利用其科技超凡技术作为优势，阻止和打压包括中国在内的新兴市场及发展中国家。

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