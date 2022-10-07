马克龙宣布为乌克兰购买军需设立"特别基金"

法国/乌克兰/军事

法国总统马克龙周五宣布，设立“特别基金”，以便乌克兰能够直接购买战争中最急需军事设备。法国计划再向乌克兰运送六门凯撒自行榴弹炮。

广告 继续浏览后续

法新社报道，马克龙在布拉格参加欧盟峰会后的记者会上表示，法国将向支持乌克兰特别基金提供一亿欧元的启动资金；马克龙称，特别基金将资助乌克兰直接从军火商那里购买防御性武器。自俄罗斯2月入侵乌克兰以来，法国已经向乌克兰提供了防御性武器。

迄今为止，法国已向乌克兰提供了18门155毫米、射程40公里的“凯撒”自行榴弹炮，以及反坦克和防空导弹、装甲车、军事人员装备、15门155毫米TRF1牵引式火炮等。

马克龙强调，值此战争时刻，我们将继续从财政、军援、以及为未来重建进行准备等各方面表明支持乌克兰的意愿。

马克龙在记者会上还证实，法国计划再向乌克兰运送六门凯撒自行榴弹炮，这批榴弹炮是从丹麦订单中挪用的。马克龙表示，法国正在就交付这批凯撒炮事宜与丹麦进行商议，双方的协商接近完成。

此前，德国国防部长兰布雷希特本月初访问乌克兰南部港口城市敖德萨时宣布，德国将向乌克兰提供先进的IRIS-T防空系统，协助乌军抵御俄罗斯的无人机攻击。

美国参议院9月底批准为乌克兰提供总额达120亿美元的新经济和军事援助配套，包括为乌军提供30亿美元的武器、物资和薪资，并授权总统拜登指示国防部将美军价值37亿美元的武器和物资运往乌克兰，以及为基辅提供45亿美元政府运作资金。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅