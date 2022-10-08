中国警察在各国设立警务服务站对海外华人实行长臂管辖

中国人权

2022年9月3日，在中国北京的中国共产党博物馆，一名警察向中国共产党党旗致敬。

中国警察在全球多个国家设立“警务服务站”，把中国警察的“长臂”伸到海外华人社区。美国纽约在首批设立的名单中，设在曼哈顿唐人街亲共侨团“长乐公会”内。

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据总部在西班牙的国际人权组织“保护卫士”（Safeguard Defenders）近日发布的报告以及中新网的报导，福州市公安局已经在21个国家的25个城市，设立了第共30个“警务海外服务站”。设于亲共侨团“长乐公会”内的警务服务站，在2022年2月15日正式启动。

据报道，该“警务服务站”的业务全部是大陆公安管辖的事务，例如换驾照、交管、户籍、出入境、身分证期满更换、委托书核实等。此外福州市公安局还在2022年1月20日设立了“海外110”报警平台。110是中国大陆的报警热线电话，“海外110”包括电话报警、微信报警、邮件报警等等。

“保护卫士”国际作为人权组织，对中共日益增长的全球跨国执法进行监测，他们发现，北京当局声称从2021年4月到2022年7月，有23万中国公民涉嫌“欺诈和电信诈骗”被“劝返”中国，在中国面临刑事诉讼，这个数字的增长与“警务服务站”和“海外110”的发展同步。

报告指出，中共“海外110”，使用不正规的手段去针对海外华人或是他们在中国的家属，无论目标是异议人士、贪腐官员还是非重点目标的嫌疑人；中共当局的这些行动“避开了国与国官方的双边警务和司法合作，违反了国际法，并可能侵犯了别国的主权。”

另据《中国侨声网》报导，今年4月21日，纽约中领馆副总领事吴晓明到“长乐公会”访问，该公会顾问卢建旺向吴晓明汇报，他们与福州市公安局合作，开通了纽约“警务服务站”的政绩。

“保护卫士”的报告说，据不完全统计，中国已在以下国家设立“警务服务站”，包括美国、加拿大、巴西、法国、意大利、西班牙、荷兰、葡萄牙、捷克、匈牙利、英国、希腊、阿根廷、智利、厄瓜多尔、乌兹别克兹、蒙古、日本、文莱、尼日利亚、莱索托、柬埔寨、坦桑尼亚、塞尔维亚、乌克兰、奥地利、瑞典等。这些“警务服务站”多设在当地亲共侨团内，有的设在中餐馆内。

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