克里米亚大桥恢复部分通车 普京下令调查 乌方称爆炸事件应归咎俄罗斯

俄罗斯/乌克兰/克里米亚

连接俄罗斯吞并领土克里米亚与俄本土的克里米亚桥周六发生大爆炸后，目前已经部分开放通车。俄罗斯总统普京已下令调查这起事件并要求加强安保措施；乌克兰总统顾问称，这起事件应归咎俄罗斯。克里米亚大桥具有重要的战略意义，是为正在乌克兰南部作战俄军提供补给的重要交通枢纽。

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俄罗斯扶植的克里米亚自治共和国首长阿克瑟诺夫周六表示，发生爆炸并受到重创的克里米亚大桥已重新开放通车。这座桥梁将克里米亚半岛（Crimea Peninsula）与俄国本土连接。

法新社报导，负责营运俄罗斯通往克里米亚铁路客运路线的公司Grand Service Express发布声明称，克里米亚桥的铁路已恢复通车，"2列火车在傍晚离开克里米亚半岛，准备前往莫斯科和圣彼得堡"，并将途经该桥。而俄罗斯扶植的克里米亚自治共和国首长阿克瑟诺夫（Sergei Aksyonov）在社群平台Telegram发文说，"克里米亚大桥的道路交通已经恢复，要上桥的大巴和汽车必须接受'全套检查程序"。

法新社援引俄罗斯官方新闻社塔斯社（TASS）的消息，克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）周六表示，俄罗斯总统普京已指示俄政府成立一个国家委员会，调查这起事件。普京并签署命令要求加强措施，保护通过刻赤海峡交通通道、供电系统及天然气干线管道。

法新社报道，乌克兰总统顾问对此表示，这起事件应归咎于俄罗斯。乌克兰总统泽连斯基的顾问波多利雅科（Mykhailo Podolyak）周六在总统府发布的评论中表示，"值得注意的是，根据所有迹象，爆炸的卡车是从俄罗斯一侧进入大桥。因此，针对这起事件，应向俄罗斯寻求答案。"

俄罗斯调查委员会声明表示：根据初步调查，爆炸造成3人遇难身亡。遇害者很可能是"靠近爆炸货车的一辆汽车上的乘客"。

发生重大爆炸的克里米亚大桥具有重要的战略意义。这座桥是为正在乌克兰南部作战俄军提供补给的重要交通枢纽，如果无法通行将重创俄军补给线。

克里米亚大桥是一座公路铁路两用桥，长19公里，由普京下令建造，2018年落成。桥梁通车时，普京还大肆宣传。

克里米亚大桥目前也是提供对乌克兰作战的俄罗斯军队、尤其是乌南的俄军运送军事装备的重要通道，部队人员也会由此通行。过去几个月，有数十个俄军车队曾利用这座桥运送车辆、装甲与燃料。

如果俄军无法使用这座桥，对在乌南作战的俄军补给线将更加脆弱。尤其是乌克兰军队正在克里米亚北方、乌南的赫尔松向前推进。

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