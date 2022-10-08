《时代周报》：台湾没有足够的士兵来抵抗中国

台海两岸

德国联邦议员访问台湾并支持台湾，引发德语媒体对台湾局势的广泛关注。

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德国《时代周报》认为，为了在中国面前保护自己，台湾从美国获得了现代武器。但台湾的军队有一个根本性的问题：台湾缺乏年轻人。台湾没有足够的士兵来抵抗中国。

《新苏黎世报》认为：人们已识别台湾面临的危险，但无法排除这些危险。德国联邦议院代表团访台，引发中方抗议。虽然多位访问台湾的德国议员更倾向于台湾，而且，德国政府内阁多位部长选择了抵制中国，比如，绿党籍外长贝尔博克和绿党籍经济部长哈贝克都在抗衡中国，但社民党籍总理朔尔茨并不想惹脑中国领导层。他追随的是亲华路线。德国政府就对华政策出现分裂状况。

德国电视一台认为，由于芯片生产，台湾成为全球不可或缺的一部分，并由此为自己打造了一道无形的屏障。但不光中国想改变这一局面，美国也在投资芯片生产，打算让芯片生产重又回到本国。欧洲也打算生产高科技芯片。台湾的屏障因此出现了裂痕。在全球芯片竞争中，台湾还能引领潮流多久，没人知道。但如果台湾被纳入中国，这将意味着民主的终结。对世界其他地区来说，这将是一场经济灾难。

就美国再次限制美国芯片对华出口，德国电视一台认为，这将使中国在超级计算机和半导体发展等方面倒退好多年，而且会影响中国的科技发展很多年。

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