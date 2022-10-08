港府拒绝制裁普京富豪密友超级游艇 华盛顿发出警告

俄罗斯侵乌战争

2022年10月7日星期五，在TVB播出的视频画面中，可以看到价值超过5亿美元的俄罗斯大亨阿列克谢·莫尔达绍夫的超级游艇北方号停泊在香港维多利亚港附近。

普京富豪密友超级游艇现身香港，港府拒绝对其实施西方制裁禁令，美国当局周六警告说，港府此举将冒着损害香港国际金融中心声誉的危险。

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法新社报道，一艘长142米、名为“北方号”的超级游艇周四被当地居民发现现身香港。据指这一豪华游艇属于普京最亲密的富豪朋友之一---阿列克谢·莫尔达绍夫（Aleksei Mordashov）。在俄乌战争爆发后，这位俄罗斯大富豪被列入美国、欧盟和英国的制裁名单。

为实施这一禁令，包括西班牙、意大利、法国、斐济等国，没收了停留在本国港口的俄罗斯寡头的豪华游艇，以向俄罗斯总统普京及其亲信施加压力。

周五，港府当局表示，香港只会根据联合国制定的禁令采取行动，而不会根据西方国家采取的“单边”制裁，对停靠在香港水域的俄罗斯最富有的一名“寡头”富豪的超级游艇采取制裁行动。

美国国务院发言人周六对法新社说："一些个人可能利用香港作为安全避难所来逃避国际制裁，这进一步使人们对香港商业环境的透明度产生怀疑”。这位发言人补充说："香港作为一个金融中心的声誉取决于它对国际法和国际标准的遵守”。

莫尔达绍夫是俄罗斯钢铁集团谢韦尔公司的所有者，是俄罗斯最富有的人之一。

据专业新闻网站报道，"北方号 "游艇价值5亿美元，拥有两个直升机停机坪、一个电影院和豪华客舱，上周离开符拉迪沃斯托克。

莫尔达绍夫的发言人周四告诉彭博新闻社，这位亿万富翁人在莫斯科，他拒绝就此事发表评论。

中国从未谴责过俄罗斯的入侵，并将冲突归咎于美国和北约。

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