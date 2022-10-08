瑞士国会代表团预计明年访台 中国表示反对

瑞士/台湾/议会/政治

瑞士国会友台小组主席暨瑞士人民党党主席齐沙将按照规划已久行程，明年率团访台深化双方关系。中国驻瑞士官员周六抗议指，这项访台行程将破坏中国主权、伤害中国利益。

广告 继续浏览后续

中央社援引瑞士媒体报导，瑞士国会友台小组计划明年访台，而中国驻苏黎世总领事赵清华在瑞士德语媒体"沙夫豪森新闻"（Schaffhauser Nachrichten）周六刊登的专访表示，反对这项访台行程，并称这是官方接触，会"引起混乱"。

据瑞士新闻网"瑞士资讯"（Swissinfo）8月报导，保守右派的瑞士人民党（UDC）党主席，同时也是国会友台小组主席齐沙（Marco Chiesa）宣布，将于2023年率国会团访台，且此行在美国众议院议长佩洛西访台前就已经预定，因新冠疫情而多次延后。

消息指，佩洛西访台引发北京不满后，齐沙接受"周日报"（SonntagsZeitung）访问时再次确认无惧中国威胁，将率团访台。他表示："我真切希望在很快的将来访问台湾，还有访问中国。这将会代表关系的正常化，以及武装冲突的风险不再。"

中国的文攻武吓也在瑞士政坛引发争议，许多国会议员站出来挺台。绿党议员华德尔（Nicolas Walder）在佩洛西访台后接受"24小时"（24 Heures）访问时指出，希望瑞士政府能态度坚定，"面对中国，瑞士应支持台湾"。社民党议员莫里纳（Fabian Molina）则认为，瑞士应强化与台关系，且瑞士将台湾视为"独立民主国家"。

8月中国驻瑞士大使王世廷接受"时报"（Le Temps）访问时，抗议瑞士国会议员与台湾政治人物或议员接触。但据瑞媒报导，大多数议员仍支持这次访问。抗议未见效，赵清华因此也在周六刊登的专访持续劝退瑞士访团。

赵清华说，这样的访问"不遵守一个中国原则，意味着破坏中国主权、干涉内政与伤害中国基本利益"。不过，赵清华也认为瑞中关系良好。他强调，两国积极参与自由贸易协议，"但人权议题不应包含在这过程中"。

"时报"周六报导，瑞士友台小组预计明年访台，目的使维系并深化瑞台经贸等各项关系。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅