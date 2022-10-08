韩国军方宣布 朝鲜再试射2枚弹道导弹

朝鲜/韩国/导弹试射

韩联社引述韩国军方消息，朝鲜周日凌晨向东部海域发射2枚短程弹道导弹。这是朝鲜在两周内的第7次试射行动。日本和美国在日本周边区域进行有美军航母"里根号"参与的联合军演。

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法新社报导，韩国联合参谋本部宣布，这是朝鲜在2周内的第7次试射导弹。当地凌晨两点前，检测到导弹从江原道蒙村发射，暂时没有其他细节。韩方将加强监控和警惕，并与美国密切合作，保持全面战备态势。

另据中央社援引日本首相办公室推特发文，证实上述消息，"朝鲜刚才疑似发射2枚弹道导弹。进一步消息容后公布。"

日本放送协会（NHK）报导，日本政府表示，这2枚导弹已掉落在日本专属经济区（EEZ）之外的海域。日本海岸警卫队表示，迄今为止尚未接获任何日本船只受损的通报。防卫省强调，不能容忍朝鲜发射导弹。

在朝鲜此次发射之前，美国和韩国的联合军演已于8日结束。本周稍早，日本和美国也在日本周边区域进行有美军航母"里根号"（USS Ronald Reagan）参与的联合军演。

日本防卫省周六表示，鉴于朝鲜近来一再试射导弹，日本和美国正在日本周边区域进行有美军航母"里根号"参与的联合军事演习。日本防卫省公告指出，美日联合军演从10月1日展开，日本一艘驱逐舰也参与演习。但防卫省没有透露演习何时结束。

而朝鲜方面针对其最近的一系列导弹试射在周五表示，"这是对美国军事威胁的合法反击"。

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