观察中共二十大

中共二十大预备会19届7中全会闭门开会，透出的重要信息应是王沪宁向全会作党章修订说明。这位直接参与、起草江泽民“三个代表”、胡锦涛“科学发展观”以及“习近平新时代中国特色社会主义思想”的“三朝帝师”，又会搬出什么招数？

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把“两个确立”写入党章？把16字构成的习思想缩写为“习近平思想”，从而与“毛泽东思想”并驾齐驱？『新新闻』载文分析，“两个确立”最后如果写入党章，等于承认习近平的终身领导地位 。中央社评论：本届中共党大会的主要意义，在于邓小平建立的政治继承体制正式寿终，进入一个以“新时代”为名、看不到终点的习近平王朝。

19届7中全会闭幕后接着召开20大，北京城警备森严，中南海疑云笼罩，全中国到处还在“清零”。观察人士分析这些迹象所透出的信息是这个表面强大的政权在某种程度上是不太稳定的，以现阶段而言，晃动这个政权最关键的一幕正在中南海上演：谁上谁下？

李克强的总理注定是不能再当了，但他的常委是否可以延续，去管理全国人大常委会这枚橡皮图章？67岁的汪洋能否继承李克强的座位？纽约时报分析汪洋出任的概率大于胡春华。也有评论指汪洋内敛且有主见，处理问题自有一套，习可能担心其担任总理后露出头角。但另有分析则指，以汪洋的年龄，也只能担任一届，不可能对指向终身制的习近平构成真正的威胁。

另一位是近来常常被外界提起的胡春华，如果按照胡锦涛当年实施的隔代指定接班人计划，二十大承继总书记宝座的应该是他了，但是十九大前几个月风云突变，胡温隔代指定接班总理的重庆市委书记孙政才突然被习以反腐名义拿下，时任广东省委书记的胡春华度过一劫，到北京担任了副总理，五年下来，外界猜测谨慎做官的他仍有入常的可能。有分析指他既无汪洋那样老练，不具威胁性，可以像几个月前的李克强那样，服服帖帖当总理。但台湾展望与探索杂志社特约研究员郭瑞华则认为，具有团派色彩的胡春华年仅59岁，可担任两届总理，而且他曾被视为总书记接班人，“不为习近平所喜”。

谁上谁下？那位忠实执行习近平清零政策，把繁荣的大上海经济增长率搞成负数的李强书记，会不会接李克强的班？那位几年来在重庆卧薪尝胆，只顾着清除薄王余毒，顾不上重庆发展的陈敏尔书记？还有喜说大话的北京市委书记蔡奇，天津市委书记李鸿忠，有没有可能入常？曾做过梁家河所属的延安市委书记、现任广东书记的李希有没有可能性？还有习的亲信、中办主任丁学祥等人如何？另外，那位不久前替习近平掌握刀把子横扫公检法的公安部长王小洪，以及那位虽然超龄，但以凌厉的战狼作风讨好习近平的王毅外长能否进入政治局？也有疑问。

就这样，传言横飞，出现这一局面的根本原因是中共总书记习近平要破规矩了! 自从他露出企图，没有隔代指定接班人，2018年霸王硬上弓，修改宪法，取消国家主席任期制，从“体制”层面显出将不顾中共自邓时代为打破终身制指定的一系列规则自我接班以来，一切都变得复杂和诡秘起来。是否还要培养党的接班人的问题已成禁区，高级干部谁敢提接班两个字，谁就有可能被视为是“两面人”。至于中共不成文的党规“七上八下”已经成为一个伪命题，自从习建立政治局委员乃至常委向总书记汇报制度以来，习已万人之上，无人之下，所谓七上八下，全看他的需要，不中意的，可以八下的名义下之，中意的，不在话下。一些观察人士照旧把它当作衡量其他高官去留的尺度，现任常委，韩正、王沪宁，根据七上八下，要下，等等。

习近平这两届总书记任期，集权集到前任江泽民胡锦涛难以企及的地步，按照北京之春荣誉总编胡平的分析，独裁过程就是排斥同僚，压制同僚的过程，自然在高层积恨日多，周围从内心拥护他支持他的并不多。十九大开幕前，习亲信、武警部队司令王宁歌颂习挽救了军队挽救了党，王岐山称习“把弯路调直了”，等于直接羞辱了江胡，而习还能在这样的环境下稳坐，就是各个击破分别孤立的结果，越是高级别官员，越是不敢聚集串联，习在紧张状态中维持着一种微妙的权力平衡，为什么紧张，因为在高层树敌太多，遑论民间，胡平描述，习的权力很脆弱，也就是指的这种紧张状态。

20大要召开了，这意味着习大体上把他眼中的障碍抹平了，可以开大会了，可以连任了？有些观察人士还在等待20大大会主席团名单公布，看前朝元老会不会一如惯例进入，他们似乎已很难影响习连任的进程，但至少可能或多或少影响政治局的构成，不至于让习氏人马百分之百占据，习或许趁机做些交易，接过元老的少许名单，又不会从根本上改变政治局习氏人马统治的格局？

外界对中共20大关注到这种地步，海内外各种传言横飞到这种地步，因为担心或者害怕甚至也有人希望这次大会可能正式标志着习家王朝的确立，在全盘否定中共本党制定的废除领导人终身制、隔代指定接班人制之后，以及把七上八下变成随心所欲的操纵工具之后，中共约束本党最高领袖的机制荡然无存，中共可能的纠错功能完全丧失，也就是说，一党专制的天下，沦为习天下。无人控制的习近平王朝开业! 恐怕中共本党前程堪虞。

而在许多关心中国与世界不要愈行愈远愈加隔离的人士眼中，这一前景将是不堪设想的。许多观察人士的共识是，习氏执政十年，中国形象在世界范围的败坏，中国经济的停滞都是无以复加的，清零政策对中国人智慧和良知的愚弄，或者说对中国人的奴化，儿化，都是八零年代改开以来所罕见的，不少人希望20大出现一个松动的契机，现在这一机会是不是越来越渺茫了？

法国塞尔奇-巴黎大学教授张伦曾对本台表示，“习近平在位越久，他现在的政策推行得时间越长，对中共的杀伤力就会越大，对中国造成的损失可能就会更惨重，甚至中共自己的寿命也会被缩短。打破这个宿命的只有一个条件，就是习近平彻底改弦更张，就是习近平反习。有没有这种可能呢，我很怀疑。”

习近平彻底改弦更张？放弃连任，有可能吗？

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