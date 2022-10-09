克里米亚大桥爆炸：普京指乌特工部门制造的“恐怖行为”

俄罗斯/乌克兰/克里米亚

俄罗斯总统普京周日表示，克里米亚大桥爆炸的幕后黑手，是乌克兰的特工部门，并形容是"恐怖主义行为"。普京将于周一主持召开联邦安全会议。

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普京与带领调查的联邦侦察委员会主席巴斯特雷金举行视像会面时表示，爆炸是俄罗斯总统普京周日指责乌克兰特工部门是制造克里米亚大桥爆炸事件的"幕后黑手"，普京并称对这一战略基础设施的攻击是一起“恐怖行为”。普京将于周一(10月10日）召开联邦安全会议。

法新社报道，根据克里姆林宫发布的视频，普京周日在与俄罗斯调查委员会负责人举行的会议上表示：“(克里米亚大桥爆炸事件的）由乌克兰特工部门设计、筹备并下令执行，目的是破坏俄罗斯重要的民用基础设施。

法新社并引述普京表示：“毫无疑问，这是一项旨在摧毁俄罗斯重要民用基础设施的恐怖主义行为。”

俄罗斯当局将克里米亚大桥爆炸的原因归咎于一辆装有燃料的车辆爆炸造成。克里米亚大桥是一座公路铁路两用桥，长19公里，也是连接克里米亚半岛与俄罗斯本土的重要战略通道。俄罗斯2014年併吞原属乌克兰的克里米亚，2018年克里米亚大桥通车时，普京进行大肆宣传。

法新社说，在此之前，俄罗斯一直谨慎地指责乌克兰发动了这次造成三人死亡的"袭击"；而尽管乌克兰一些官员发出多番冷嘲热讽的评论，但乌克兰官方并为对此承担责任。克里米亚大桥8日发生爆炸后，乌克兰总统泽连斯基的顾问波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在总统府发布的评论中表示："爆炸的卡车是从俄罗斯一侧进入大桥。因此，针对这起事件，应向俄罗斯寻求答案。"

另据克里姆林宫周日表示，俄罗斯总统普京将于周一，即连接克里米亚半岛和俄罗斯本土的克里米亚大桥发生大爆炸后两天，召开并主持联邦安全会议。

法新社报导，克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）向俄罗斯当地新闻机构表示："明天(周一）总统将与联邦安全会议常任成员举行会议。

另外，俄罗斯潜水员周日潜水查看桥梁受损程度。

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