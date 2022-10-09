扎波罗热遇袭死亡增至13人 泽连斯基再次呼吁西方提供更多防空系统

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在连接克里米亚半岛和俄罗斯本土的克里米亚大桥发生大爆炸后1天，乌克兰南部札波罗热市区周日凌晨遭到俄罗斯至少12枚导弹袭击，死亡人数已增至13人。乌克兰总统泽连斯基谴责袭击是野蛮和恐怖行径，必将袭击者绳之于法。而乌克兰反攻赫尔松地区，已收复近1200平方公里失土。

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据路透社报道，这是扎波罗热三天内第二次遭到炮击，袭击造成至少13人死亡，另有90人受伤，包括11名儿童。当地官员表示，俄军发射12枚火箭炮，一座9层高建筑物局部被毁，5座住宅楼宇被夷为平地，可能有更多人被埋在瓦砾之下。札波罗热州州长史塔鲁克（Oleksandr Starukh）向乌克兰国营电视台表示，导弹全是由俄军战机所发射。他说，被炸毁的一栋9层公寓大楼，救援行动因瓦砾堆发生大火而变得非常困难。

史塔鲁克表示："我们迅速把人拉出并救了8个人，但是当大火开始燃烧，由于没有氧气，瓦砾堆下的人几乎没有存活的机会"。

乌克兰总统泽连斯基谴责袭击是野蛮行径和恐怖分子的邪恶行为，他誓言要将须负责的人绳之于法。

另外，国际原子能机构总干事格罗西说，此前在遭炮击后停电、要用柴油发电的扎波罗热核电站，已重新连接到电网。

另据乌克兰军方一名发言人周日表示，从8月下旬开始反击俄罗斯军队以来，乌克兰已经重新夺回南部赫尔松地区（Kherson）超过1170平方公里的失土。

路透社报导，乌克兰在东北部的反攻达到迅速成功效果，但乌军要在南部的第聂伯河（Dnipro river）西岸消灭俄军据点，却是一件更漫长、更艰难的事情。

乌克兰南部军区司令部发言人胡梅纽克（Natalia Humeniuk）指出，乌克兰军队在赫松前线取得进展，但需要做很多工作来巩固重新夺回的领土。他向乌克兰国营电视台表示："从反攻开始直到今天，赫松方面已经解放超过1170平方公里失土。"

另外，乌克兰总统泽连斯基周日在视讯演说中表示，在俄罗斯试图佔领、具有重要战略意义的东部城镇巴赫姆特（Bakhmut）附近地区，乌军正进行非常激烈的战斗。

路透社报导，俄军一再试图佔领巴赫姆特，该城镇位於通往斯拉夫扬斯克（Sloviansk）和克拉莫托斯克（Kramatorsk）的主要道路上，两者都位于莫斯科尚未完全佔领的顿巴斯（Donbas）地区。

泽连斯基表示说，"我们正坚守顿巴斯的阵地，特别是在巴赫姆特方向，那里的情势现在非常、非常艰困，战斗非常困难。"

泽连斯基再次呼吁西方盟国提供更多防空系统。

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