蔡英文总统承诺加强台湾防卫 守土卫国

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台湾中华民国总统蔡英文将在双十节国庆大会发表演说，承诺将强化台湾国防，以应对日趋紧张的台海紧张形势。

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台湾总统府周日表示，蔡英文总统周一将在庆祝中华民国111周年国庆大会上将以“给世界一个更好的台湾--坚韧之岛.韧性国家”为题发表演说。

路透社在报道这一消息时突出了蔡英文将强化台湾防卫的承诺。路透社介绍说：北京一直认为台湾是属于中国的领土，并不排除使用武力统一。美国众议院议长佩洛西八月份访问台湾，更加激化了美中关系，中方随后环绕台湾举行实弹演习。

根据台湾总统府提供的讲话稿，蔡英文将在10月10日重申台湾充实自我防卫的决心，以及维护区域和平稳定的立场，并阐述强化国防战力与韧性的努力，透过提升战力、国防自主、全民动员，及全民防卫意识等，展现“守土卫国，你我同行”的决心与韧性。

在北京持续威胁的情况下，台湾的国防开支也随之增加，蔡英文启动了一项使台湾国防现代化的计划。这一计划以提升军力，以增加防务为标志。

蔡英文还将在演说中强调，“民主韧性”的建立，是守护台湾关键。首先是让自由民主体制成为全民共识，其次是强化资讯透明，然后是持续深化国际合作，紧密连结民主盟友。蔡英文强调，对外，民主是定位台湾的国际角色，对内，民主是强化社会韧性的核心战略。

蔡英文还表示在接下来的任期，要持续打造“韧性国家”，不仅要让台湾成为世界的台湾，更要“给世界一个更好的台湾”。

蔡英文已于周日晚出席了在桃园举行的中华民国111周年国庆晚会，她在致词时表示，相信世界已经看到台湾的韧性及捍卫自由民主的决心，更多共享民主价值的国际伙伴也会一起努力，维护区域的稳定和平。

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