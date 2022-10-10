上海疫情升温 官方：全市各区核酸检测加倍做

中国/上海/新冠疫情

中国十一长假后，包括北京、上海、广东、云南多地，都出现本土确诊。外媒报导，为保中共20大顺利进行，多地再次提升管控。上海疫情升温，官方下令全市各区核酸检测加倍做；11日起，内蒙古呼和浩特不进不出。

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中央社消息，上海市疫情在十一长假后有升温趋势，官方周一晚间发布消息指出，即日起至11月上旬，全市各区每周至少展开两次社区核酸筛查。

上海市政府官方帐号"上海发布"周一晚间10时许发布消息，内容表示，近期国内多地新冠疫情散发、人员流动和聚集频繁，"外防输入、内防反弹"压力依然大。

官方指出，为了巩固疫情防控成果、快速发现阳性感染者，有必要进一步加强社会面核酸筛查工作。即日起至11月上旬，上海市全市各区每周至少展开两次社区核酸筛查，各区应合理安排筛查时间；尤其必须加强对来沪返沪人员和宾馆、旅馆、出租屋、街面商铺等易漏检场所的排查。

对比过往作法，有社会面阳性感染者报告的区域才必须安排全域筛查，且在采样期间小区实行封闭管理。为了因应核酸检测常态化，没有社会面阳性感染者的区域，各区也会每周安排一次核酸检测。

澎湃新闻报导，上海市大数据中心主任邵军周一下午在疫情记者会上表示，为严防疫情输入，所有来沪返沪人员即日起抵沪后必须实行"3天3检"，且在24小时内必须进行一次核酸检测；未按上述要求完成核酸检测者，"随申码"（上海健康码）将被赋黄码。

上海市卫健委10日上午通报，9日单日新增本土确诊病例3例（其中1例在隔离管控中发现）、本土无症状感染者31例；未新增境外移入确诊病例，新增境外移入无症状感染者13例，均在闭环管控中发现。

社群一度疯传"上海全市中小学下周停止线下教学、改上网课"，官方紧急澄清，这个消息不属实，只有涉疫学校停止实体课程。有民众嘲讽，上海在3月底封城前，官方也数度澄清"没有这回事儿"。

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