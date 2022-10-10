拜登保证向乌克兰提供尖端防御系统 德国即将交付

俄罗斯侵乌战争

美国已承诺向乌克兰提供八套NASAMS导弹防空系统。10月10日，在发生俄罗斯大规模轰炸乌克兰城市后，拜登表示将向乌克兰提供更多更先进的防空系统。

在俄罗斯周一对乌克兰数座城市狂轰滥炸后，美国总统拜登周一向乌克兰总统泽连斯基承诺，尽快向乌克兰提供尖端导弹防御系统，而德国国防部长拉姆布莱希特同一时间宣布，德国向乌克兰承诺提供的防御系统，第一套即将送达。

广告 继续浏览后续

根据白宫的一份声明，拜登周一向乌克兰总统泽连斯基承诺，他将 "继续向乌克兰提供它所需要的东西来保卫自己，包括先进的防空系统"。美国之前已经承诺向乌克兰提供先进的NASAMS地对空导弹系统：两套将在未来几周或几个月内交付，还有六套应在明年内交付。NASAMS地对空导弹系统由美国雷神公司和挪威康斯伯格集团制造。拜登周一再度向乌克兰承诺提供先进防控系统，但尚未具体讲明是哪种防御系统，也未说明交付时间。

一向被乌克兰批评行动缓慢的德国则加快了速度，德国防长周一表示，向乌克兰交付四套IRIS-T SLM导弹防空系统，第一套已在运输途中，几日内将抵达。德国国防部长克里斯蒂娜·拉姆布莱希特周一表示，俄罗斯针对基辅和多座城市的轰炸显示，向乌克兰快速交付导弹防御系统十分重要。这也就是为什么，“四套尖端的导弹防御系统IRIS-T SLM中的第一批将在几日内交付”。

专家指德国乌克兰交付IRIS-T 导弹防空系统，采用近距红外成像导引，具有全向攻击能力，不仅可以在发射前锁定目标，也可以在发射后锁定目标。

德军目前尚未装备的IRIS-T SLM中程地对空导弹系统采用垂直发射系统，覆盖防御范围360度，射程40公里，最大高度两万米。导弹储存在钢化玻璃纤维罐中用于运输和发射，每辆发射车最多可以携带8枚导弹。发射系统在进入发射位置展开后可以在几分钟内开火，具备快速射击能力，可以同时对抗多个目标。另外，该导弹系统重量轻，体积小，便于运输，具有很高的机动性。

另外，在乌克兰城市遭俄军轰炸后，法国总统马克龙迅即与乌克兰总统泽连斯基通话，马克龙谴责俄罗斯故意轰炸平民“完全改变了战争性质”，承诺法国将增加对乌克兰的军援。法国外长稍后发推揭露，俄罗斯对乌克兰多座城市的轰炸"故意以平民人口为目标构成战争罪“。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅