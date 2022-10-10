拜登强烈谴责俄罗斯大规模导弹轰炸是"极端战争暴行"

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美国总统拜登周一强烈谴责俄罗斯对乌克兰城市大规模导弹袭击，是"普京极端战争暴行"，"只能激起美国联合盟友更加强支持乌克兰"; 联合国秘书长古特雷斯谴责俄罗斯的轰炸"是不可接受的战争升级行为"；法国总统马克龙称，俄罗斯导弹袭击标志着战争性质发生“深刻变化”。俄罗斯轰炸造成的死亡人数升至11人，89人受伤。

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法新社报道，拜登对俄罗斯大规模轰炸乌克兰首都基辅在内的多座城市谴责说，俄罗斯的袭击造成平民伤亡并摧毁非军事目标。拜登称，俄罗斯的攻击只会让美国加强支持乌克兰，美国将继续让俄罗斯为其侵略行为付出沉重代价。拜登指出：美国将联合盟邦及伙伴，我们会继续让俄罗斯为其侵略行径付出代价，使普京和俄罗斯对其暴行及战争罪行负责，并提供必要支援给乌克兰军队保卫自己的国家和自由。"

拜登再次呼吁"俄罗斯立刻结束这种无端的侵略，并将军队撤离乌克兰。"

美国国务卿布林肯此前发表声明，指乌克兰的城市遇袭，再次提醒各方俄罗斯对乌克兰发动的战争，带来重大道德问题，"任何有良知的人、任何有原则的国家，对这些恐怖事件带来的破坏都不可能无动于衷"。布林肯形容现在不是弃权、安抚，或基于所谓中立立场发表模棱两可言论的时候，而是要高呼支持乌克兰。

布林肯并在社交专页说，美国承诺继续提供各种支援，协助乌克兰自卫保护国民。

联合国秘书长古特雷斯周一也透过其发言人谴责俄罗斯的轰炸"是不可接受的战争升级行为"。古特雷斯表示，俄罗斯对乌克兰多座城市以"前所未有的规模"进行狂轰滥炸，古特雷斯对此表示"深感震惊"。古特雷斯的发言人Stéphane Dujarric在一份声明中表示，(俄罗斯的轰炸）构成不可接受的战争升级行为，而平民一如既往地为战争付出最高昂代价。

周一在 法国马耶涅(Mayenne)地区访问的法国总统马克龙表示，(俄罗斯）导弹袭击标志着冲突的“深刻变化”。马克龙说，“俄罗斯在整个乌克兰领土上对平民进行蓄意袭击，这使这场战争性质发生的深刻变化。”马克龙表示，他将在返回巴黎后召集外交和军事顾问以讨论这个问题。

据乌克兰方面称，俄罗斯军队周一发射了83枚导弹，其中43枚被防控系统拦截。能源基础设施以及包括儿童游乐场在内的民用设施均已被导弹击中。

乌克兰警方发出的最新统计显示，俄罗斯导弹袭击造成的死亡人数升至11人，89人受伤。

此前，乌克兰武装部队总司令扎卢兹尼（Valeriy Zaluzhny）表示，俄罗斯军队朝乌克兰发射至少75枚导弹，锁定首都基辅和乌国南部、西部城市。扎卢兹尼在社群媒体上表示："恐怖主义国家俄罗斯对乌克兰领土发动大规模导弹和空中攻势，同时也使用了攻击型无人机"。

乌克兰国家紧急事务局表示，俄罗斯武装力量周一对乌克兰发动的空袭，影响乌克兰8个州及基辅市的关键基础设施，引发30多起火警。西部利沃夫、捷尔诺波尔、中部波尔塔瓦及北部苏梅4个地区，电力供应完全中断，其他地区电力供应局部中断。

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