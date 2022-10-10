泽连斯基：乌克兰不会被俄罗斯狂轰滥炸“吓倒”

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乌克兰总统泽连斯基周一宣称，乌克兰不会被俄罗斯大规模空袭“吓倒”；美国总统拜登向泽连斯基承诺，美国将向乌克兰提供更先进的防空系统。

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法新社消息，泽连斯基周一在社交媒体上发布的一段视频讲话中表示，乌克兰不会被俄罗斯的狂轰滥炸吓倒，(轰炸）只能让乌克兰更加团结。乌克兰也不会停止(战斗）。

泽连斯基在每日视频讲话中还表示，前线抗击俄罗斯军队的战斗将更加"艰苦卓绝"。

泽连斯基表示，在俄罗斯向乌克兰各大城市发动大规模空袭后，他与美国总统拜登通电话，讨论乌克兰局势。

法新社援引白宫发出的消息，拜登向泽连斯基承诺，美国将向乌克兰提供更先进的防空系统。

乌克兰总统泽连斯基此前表示，俄罗斯针对的是能源基础设施，俄方想摧毁乌克兰的能源系统，但他们不会有希望，俄罗斯的另一个目标是平民，泽连斯基称，俄方选择这样的时间和地点施袭，是想造成更大伤亡。

而俄罗斯总统普京承认，俄方以"高精准武器"大规模打击乌克兰的能源、军事和通信设施，他指责基辅当局是克里米亚大桥爆炸案的幕后黑手，称"如果乌克兰继续对俄罗斯发动恐袭，莫斯科将予以严厉回应"。

俄罗斯前总统、联邦安全会议副主席梅德韦杰夫周一在社交平台发文，指"乌克兰今后将面临更多打击"。梅德韦杰夫形容"第一集结束了，之后陆续还有"，他并指"一个包含纳粹政治因素的乌克兰政权，将对俄罗斯构成持续、直接及明确威胁，俄罗斯未来的行动目标是彻底瓦解乌克兰政权，以保护俄罗斯人民及国家边界"。

法新社称，俄罗斯针对乌克兰多座城市发动空前规模的袭击，正值俄军在乌克兰战场面临困境之际，乌克兰军队在东部和南部发起反攻，迫使俄军节节败退。

乌克兰外长库莱巴（Dmytro Kuleba）周一在推特上指责俄罗斯说：“普京因为战场上的失败而陷入绝望，他企图利用导弹恐怖主义试图改变战争的节奏，以扭转战局。”

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