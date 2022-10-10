港府二度拒绝对俄国富豪游艇执行欧美制裁行动

香港/俄罗斯/政治

中港与欧美可能牵起新一轮外交对峙，因为在美国国务院发言人不满港府拒绝执行欧美等国对俄罗斯实施的制裁行动后，港府重申，没有权力、亦不会实施其他司法管辖区施加的单方面制裁。涉事的俄罗斯富商游艇已在港停泊5天，在海事处未来36和72小时离港船只的名单上，亦未见该艘价值5亿美元的游艇。

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香港中文大学法律学院助理教授穆秋瑞(Ryan Mitchell)忧虑，港府拒绝执行制裁将会大幅增加白港而对的风险。这位国际法教授对英国《金融时报》指出，若香港普遍被视为受制裁的俄罗斯企业或个人的热门避风港，在港企业或个人就要警惕，他们日后一旦与俄罗斯受制裁目标有商业交易，便可能要面对二级制裁。

一艘属于被欧盟和美英等多国制裁的俄罗斯富商穆尔达索夫（Aleksei Mordashov）的超级游艇，自上星期三(5日)起停泊在香港水域，事件曝光后，香港海事处表示，没有权力亦不会实施其他司法管辖区施加的单方面制裁。

美国国务院发言人上周六响应传媒查询时表示，若香港被用作逃避国际制裁，会进一步令人质疑香港商业环境的透明度，质疑香港的国际金融中心声誉可能会蒙上阴影。

对此，港府发言人接近今(10日)天凌晨时重申，港府一直全面实施及执行联合国安全理事会施加的制裁，个别国家可能基于其自身考虑，向某些地方施加单方面制裁，港府「并没有权力、亦不会实施其他司法管辖区施加的单方面制裁。」发言人又说，香港作为国际金融和贸易中心，其优势长期获得国际认同。

由俄罗斯总统普京好友的钢铁大亨穆尔达索夫拥有的巨型游艇Nord，停泊在西环与昂船洲间水域。自俄乌战争爆发后，欧盟和英美澳洲等多个国家对俄罗斯实施制裁，普京的审豪盟友亦成为制裁目标，美国更成立工作组追缉俄罗斯富豪的游艇等资产，外电报道，欧美政府至今已扣押十多艘相关游艇，市值共22.5亿美元。

不过，自俄罗斯年初入侵乌克兰起，中国态度一直模糊，以尊重各国领土和主权完整为由，没有谴责俄国，强调中立，但外界普遍认为，中国基本上站在俄罗斯一边。作为中国特区的香港，在是否扣留Nord一事上，难以忽略北京的态度。

Nord由德国制造，船长142米，名列全球二十大最长游艇。船上有两个直升机停机坪，设有泳池、桑拿健身房、电影院和20间豪华客舱。

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