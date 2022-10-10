蔡英文：期待边境解封后逐步恢复两岸人民健康有序交流

台湾／双十节

台湾总统蔡英文今天在国庆大会致词表示，唯有尊重台湾人民对主权和民主自由的坚持，才是重启两岸良性互动的根本。她期待，在两岸边境解封之后，能够逐步恢复两岸人民之间健康有序的交流，进而舒缓台海紧张情势。

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今天10月10日，台湾官方在总统府前广场举行庆祝中华民国111年双十国庆，蔡英文讲话的主题是「给世界一个更好的台湾−坚韧之岛、韧性国家」。

她先诉求国际说，「国际社会非常清楚，维护台湾的安全，就是维护区域稳定跟民主价值，一旦台湾的民主自由被摧毁，将是世界民主阵营的重大挫败」。她说，我们用行动告诉全世界，台湾会挑起自我防卫的责任，不会坐等命运被决定。

接着，蔡英文向大陆喊话，她说，台湾人民和朝野政党的最大共识，就是捍卫主权，以及民主自由的生活方式，这一点台湾没有妥协的空间，北京当局不要因为台湾活跃的民主体制而有所误判，误认台湾人民对民主自由的坚持是可以妥协的，进而试图利用政党之间的激烈竞争来分化台湾社会。她要呼吁北京当局，兵戎相见绝对不是两岸的选项。

蔡英文接着说，期待在两岸边境解封之后，能逐步恢复两岸人民之间健康有序的交流，进而纾缓台海的紧张情势。并提到，在理性平等及相互尊重下，愿意和北京当局，寻求双方可以接受，维持台海和平稳定的方法，她说，这是两岸的共同责任。

国民党今天也在中央党部前广场举办民国111年国庆升旗典礼，前总统马英九致词时说，他坚决反对中共以武力威胁台湾，但蔡英文总统不但在去年国庆节表示两岸互不隶属，今年又推动「台湾国庆节」，让中华民国不见了，这样的说法既违反宪法增修条文，也违反两岸人民关系条例。

他指出，不论是宪法还是法律，都认为两岸是两个地区，而不是两个国家，蔡英文的作法不但不能团结人心，只会刺激大陆，恶化两岸情势。

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