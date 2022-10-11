中宣部歌颂习近平领航 擦粉还是高级黑

观察中共二十大

20大召开前夕，官方官媒鼓足力气吹习近平，一些观察人士指出，吹得过头了，把错的当对的，把假的当真的，把失败当作胜利来吹。有人怀疑，这是擦粉还是高级黑？

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中共中央宣传部为“喜迎二十大”，10月8日起精心推出宣传习近平的16集电视片『领航』，央视每日播出两集，首集『掌舵远航』，歌颂习近平“在一次次风高浪急、甚至是惊涛骇浪的斗争中”，“发挥了关键和核心作用”。这是一种文革时期常常使用的被称作“颂毛”的句式，比如“毛主席带领我们闯过无数惊涛骇浪……”“他老人家在紧要关头，挽救了革命挽救了党……”等等，事实是，毛1958年发动大跃进，超英赶美，导致六零年代初期饿死几千万中国人，毛1966年发动文化大革命，害死的人不计其数，连中央高官们也在所难免，邓小平复出后也不得不承认毛造成了“十年浩劫”。

现在不是老在说“习近平新时代”，有人问为什么老用文革那一套陈词滥调来宣扬习近平，这样做对他本人好吗？这不过是形式，歌颂的内容令人乍舌，比如说习近平从容应对美国发动的贸易战，习近平推动香港局势实现由乱到治的重大转折，以及在习近平领导下，抗击新冠疫情，“取得世界上最好的成果”。有网友评论：“感觉句句在反着说”。

贸易战

2019年春季，经过近一年来的贸易战，中美贸易谈判出现转机，习近平四月份发表讲话，接受中美两国就达成协议谈判时美方提出的要求，称中国会保护知识产权，鼓励外国投资，并从国外购买更多的商品和服务，但他在发表这次演讲一周后，突然变卦，命令中国谈判代表向美国递交了一份大幅修改的协议草案，指示中方谈判团队收回早先在七大核心领域对美国做出的承诺。时任美国总统特朗普指责北京违反已经敲定的协议条款，中美贸易谈判取得历史性突破的希望瞬间破灭。

2019年5月，特朗普宣布将两千亿美元中国商品的关税从百分之十上调到百分之二十五。这一突然出现的颠覆性逆转被指完全是习近平惊人的误判造成的，习近平误判的结果拉开了中美持久对抗的序幕，造成的后果至今也难以清除。纽约时报当年5月报道指出：“现在中国领导人冒着与美国陷入长时间紧张对峙的危险，用好战的民族主义言论为自己的决定辩护，这可能会缩小妥协的空间。”2019年8月，特朗普政府不满中国政府对美国农产品的购买进程，宣布对余下价值3000亿美元的所有中国输美商品征收10%的关税。

特朗普时期的对中惩罚性关税在拜登总统上台后继续延续。

香港

北京如果遵守中英联合声明精神，维持香港一国两制，遵守邓小平有关香港资本主义制度五十年不变的承诺，香港不会从昔日的东方明珠沦落到今日犹如中国大陆一个普通的城市。

2019年6月，港府推动修订送中条例，港人意识到此举是对基本法规定的香港独立的法治地位的严重侵蚀，于是发起了持续数月的反送中抗争示威，甚至出现几次多达百万人上街和平示威的局面。港人要求取消送中条例，要求落实直选特首和议员的承诺，港府后来被迫取消条例修订。同年11月地方选举，支持反送中的泛民派取得大胜。根据当时民调，泛民派会在次年的立法会选举中胜出。但是，北京独裁政权将一国两制背景下港人的示威请愿活动视为“暴动”，更担心港人的民主行为有一天会影响到中国大陆，2020年5月，中国全国人大取代香港立法会，推出港版国安法，设定四个刑事罪名：分裂国家罪，颠覆国家政权罪，恐怖活动罪，勾结外国或者境外势力危害国家安全罪。随后在香港大肆逮捕青年学生领袖、民主派议员，报界人士，迫使有独立立场的『苹果日报』等媒体停刊，白色恐怖下许多港人外逃，一个言论无忌，社会自由，司法独立的香港一下子变得非常黑暗。

然而『领航』旁白居然这样标榜：“面对香港出现的反中乱港活动猖獗，局势一度严峻的局面，以习近平同志为核心的党中央，采取一系列标本兼治的重大举措，推动香港局势实现由乱到治的重大转折，走向由治及兴的新阶段，为一国两制实践行稳致远打下坚实基础。”

清零政策

清零政策是习近平治下实施的最残酷的政策之一，在奥米克戎变种病毒毒性大减，致死率甚至低于流感之后，全世界都已放开，而中国一号领导人为了自己所认定的“制度优势”和“亲自指挥抗疫”的成就感，“坚决清零不动摇”，给中国人造成的人道灾难远远超过疫情本身带来的灾难，经济的倒退更是举世瞩目。上海这座中国最富有经济活力的城市，连续几个月的封城，给市民带来无数灾难不算，经济增长竟然破天荒成为负数。

法国世界报分析说，清零运动证明习近平具有像毛泽东一样发动大跃进和文革的能力，毛泽东不在乎几千万人被饿死，习近平也不在乎他的清零运动已极具破坏性。而海内外舆论现在越来越多地把中国的清零视为一种折腾百姓的残酷的“表演”，一种维稳的“把戏”，一种最高统治者习近平为了顺利连任，压制党内外一切异议的极端手段。

这种赔上经济漠视人道的把戏一直会表演到什么时候？10月10日中共党媒『人民日报』还在强调“躺平没有出路，坚持就是胜利”“坚持动态清零”，“维护和巩固來之不易的疫情防控成果”。人民日报传达的是习近平的精神。

清零对中国人的精神摧残也是罕见的，动辄封城，大白成了法律化身，中国人被严重奴化和儿化。纽约时报10月10日报道说，“几乎没有人指望习近平会在二十大上宣布迅速改变清零政策，尽管可能会有逐渐放松的迹象。”

清零至少清到明年三月，习近平再次当选国家主席为止？还是到时候照样继续，都是很大的疑问。

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