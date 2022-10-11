习近平的统治何时到头

观察中共二十大

2022年10月11日，在北京，一名士兵在中国最高领导人的画像附近站岗，左为毛泽东，右为中国现任主席习近平。中国首都将举行中国长期执政的共产党第二十次代表大会，将公布未来五年的领导层。

中共20大将于这个星期天拉开帷幕，西方主流媒体似已对习近平打破惯例获得第三任不存在多少异议，但对这位强人继续统治着一个与世界愈行愈远的中国，且不知何时到头，充满着疑问和迷惑。

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纽约时报10月10日有一篇文章题为“被中共‘劫持’的习近平”，力图提供另外一种近乎让人难以接受且表面上似乎与许多事实相抵触的视角。习近平竟能把所有权力集中在自己手里，并已将中国带到了相反的方向，这不是靠一个突发奇想就能实现的，作者认为，“尽管所有的注意力都集中在习近平一个人身上，但他的人生、使命和政治归根结底都不是关于他个人的，而是关于中国共产党的。的确有个独裁者统治着当代中国，但那是习近平为之服务的中共，而不是他个人。而且，他和其他人一样，以一种奇怪的方式遭到这个政党的劫持。”

法国世界报10月11日的长篇报道则试图探究习近平如何一步一步策划，从而走到打破中共规矩准备连任甚至终身执政的地步。报道说，或可从中国共产党博物馆可窥一斑，第一层讲述中共从1921-1949夺取权力的过程，第二层，1949-2007，从毛泽东一直说到习近平进入中共常委会；第三层由习近平一人独享。“一个能够在2021年将自己的荣耀强加于人的人，在一年后不能再次成为党的领导人，获得第三个任期几乎是不可能的。”

世界报提醒人们注意的是，“现在的问题不在于这位69岁的人是否会获得第三个五年任期，而在于他是否会在2027年寻求第四个任期或2032年寻求第五个任期”。美国知名的中国问题专家沈大伟曾在其著作中形容“习近平是一位现代皇帝，让人敬畏而害怕”。习甚至无视当年全力推动他上位的江泽民。最典型的例子应是习主导的2021年11月通过的中共第三个历史决议，决议中给他的前任留下远远少于他的篇章不说，还谴责他的前任的 "松散和软弱的治理"，这里无疑指的是江泽民和胡锦涛，而他们仍然活着。

路透社10日报道则总结专家分析，认为习近平靠12种方式“定义一尊”，包括僭越本来属于国务院总理制定经济政策的责任；清洗被视为不忠的官员，安插亲信，控制军队，控制常委会，控制官媒；2016年明确“习核心”的地位；2017年把习思想写入党章；2018年修改宪法取消任期制；2021年底19届6中全会提出“两个确立”，即“确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位；确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位”。

习为了独揽大权，掌握了两个工具，一个是高度集权，自己充当所有重要领域的小组长，让总理李克强等许多专职的高官没有实权，同时，高举反腐大旗，打击所有真的或潜在的或者他以为的政治对手。前中共中央党校教授蔡霞在美国『外交事务』揭露，习甚至让其余六位常委向他汇报，终结前任开启的集体领导。

习以反腐之名，从2014年起陆续清洗军委副主席徐才厚、郭伯雄，然后控制全军，做到真正的“党指挥枪”，也就是习指挥枪。『北京之春』荣誉主编胡平对本台表示，习控制军队的办法就是不断调换高级将领，让他们互相之间无法熟悉，无法沟通，不敢沟通，造成没有可能联合起来反习的条件。

习还把矛头对准他心目中的“刀把子”公检法，在反腐初期，打到薄熙来亲信、前中共中央常委，有政法沙皇之称的周永康，从此开始了清洗公检法之路，一直清洗到最近把前司法部长傅政华、前公安部常务副部长孙力军判处死缓，且死缓转为无期后永不减刑，并让自己从福建来的亲信王小洪掌控公安，从而完全把刀把子控制在手中。世界报分析，周永康的错误大约是因为他是习近平的对手薄熙来的亲信。

除了控制军队、控制公检法，习对高级干部也实行严密的监控，胡平指出，三个副部级以上的干部聚会必须向上级汇报，否则被视为串联。独立学者邓聿文也指出，“尽管没有明文规定，但今天北京的高官基本上不敢串门，不论退休还是在任，串门是为党的纪律不允许，因为有密谋反习的嫌疑。有胆敢串门者，后面还有秘密警察和大数据在盯着。”

习近平两届任期，一般估计大约470万中共官员被以腐败罪判刑，他们全都是习近平的反对派吗，肯定不。谁会相信孙力军会是习近平的反对派或者对手，并且组成了一个敢于与习对抗的“孙力军政治团伙”，并且自任首领？反腐，一度为习带来了声誉，习借此清洗大批党内高官，曾一度分享权力的红二代、团派，上海帮一个个丧失地盘，而效忠于习的福建帮、浙江帮，西北帮崛起，习从而强化了对全军、全党以及全国的控制。

中国民间反对习近平统治的声音或者被屏蔽，或者被镇压。敢于藐视习的，可能会冒着把牢底坐穿的危险。敢言的企业家任志强就是最典型的例子，他仅仅因为讽刺习早期抗疫不作为，疫情稍稍好转后又出来标榜“亲自指挥”，像“剥光衣服坚持当皇帝的小丑”，结果，69岁的他被判入监狱18年。

习准备了十年，终于快看到他要“一统天下”了，官媒把习塑造的伟大无比，越临近20大，越花样百出，纽约时报题为“习近平是毛泽东的翻版”一文讥讽：“如果真把中国官方新闻机构新华社的报道当回事的话，中国领导人习近平无疑是当世最伟大之人。”

习近平掌权以来，不断强调的一个词是“保江山”，中国民间广为流传着一个说法：朝代更换，江山永在。因此，习近平在这里所说的“保江山”应理解为他的统治和他个人的权力的持久程度。世界报这样发问：这种权力集中在一个人和几个追随者手中的情况能持续多久？没有人知道。在中共博物馆，仍有三层楼的展览空间。这个故事远远还没有结束。

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