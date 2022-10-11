泽连斯基呼吁G7紧急向乌克兰提供新的防空武器

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乌克兰总统泽连斯基周二(10月11日）出席七国集团领导人线上峰会，他呼吁G7紧急向乌克兰提供新的防空武器，应对俄罗斯导弹空袭。据白宫表示，美国将尽快交付乌克兰"国家先进防空系统"（NASAMS）。北约下周举行年度例行核威慑力量演习。

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路透社消息，俄罗斯周二继续对乌克兰发动空袭，但打击的强度比周一有所减弱。据乌克兰最新统计报告，俄罗斯周一在其最新升级的军事行动中，向乌克兰发射80多枚导弹，在乌克兰各地造成19人死亡，超过一百人受伤。多个地区供电中断。

泽连斯基在G7领导人峰会上再次谴责俄罗斯战争升级行为，他呼吁七国集团领导人向乌克兰提供“足够数量、先进有效的防空系统”，对俄罗斯祭出新的制裁措施，并向近日紧张局势加剧的俄罗斯-白俄罗斯边境派遣观察使团。

据白宫表示，美国将尽快交付乌克兰"国家先进防空系统"（NASAMS）。

据中央社消息，NASAMS是中短程防空系统，由美国雷神（Raytheon）和挪威康斯堡防卫及航太公司（Kongsberg Defence & Aerospace）共同研发，能拦截敌机、巡弋导弹等目标，射程30到50公里。美国2005年起以NASAMS协助防卫首都与白宫。

七国集团领导人在周二会后发布声明，承诺持续大力支持乌克兰对抗俄罗斯入侵。七国集团并警告，如果俄国胆敢动用核武将遭遇严重后果。

G7声明称，"我们将继续提供财政、人道、军事、外交和法律援助，并将坚定与乌克兰站在一起，不论需要多久时间。"七国集团再度向泽连斯基保证："我们的承诺坚定不移，将提供乌克兰所需援助，维护其主权与领土完整。"

美国驻北约大使朱莉安·史密斯表示，乌克兰总统泽连斯基成为当前第一要务的乌克兰防空系统，也将是这周三到周四举行的北约防长会议的重要议题。

周二在布鲁塞尔举行的新闻发布会上，北约秘书长斯托尔滕贝格表示，北约防长会议还将决定加强北约的弹药和武器库存，以确保北约的安全并继续长期支持乌克兰。

斯托尔滕贝格还宣布，北约将加强成员国战略基础设施的安全保卫措施，他并警告，任何对这些设施的蓄意攻击会导致北约一致的回应。

另据报道，北约秘书长斯托尔滕贝格周二表示，虽然俄乌战事紧张局势不断升级，俄罗斯总统普京也坚称会以一切手段保护俄罗斯领土，但北约将会按计划在下周举行年度例行核威慑力量演习。

斯托尔滕贝格在北约国防部长会议前夕举行记者会，他表示，如果现在因俄乌战争而突然取消一项计划已久的例行演习，将会发出一个非常错误的信号，他并表示，北约的坚定举动和军事实力是防止事态升级的最佳方式。

斯托尔滕贝格说，俄罗斯为了弥补在战场上的失利，向乌克兰的基础设施发动导弹袭击，是软弱的表现，虽然目前没有见到俄罗斯的核态势发生任何变化，但北约会保持警惕，盟国也会加强和持续支援乌克兰。

北约核威慑力量演习一般持续约一周，涉及能够携带核弹头的战机，但不会搭载真实弹头，侦察机和空中加油机等也将参与演习。

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