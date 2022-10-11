英国情报部门警告中国技术崛起构成更深层挑战

中国-西方

2020年6月23日，一枚长征三号乙运载火箭搭载着北斗三号卫星，即中国北斗卫星导航系统的最后一颗卫星，从中国四川省西昌卫星发射中心起飞。英国情报机构2022年10月11日指出，中国正在寻求通过开发新技术、北斗卫星系统以及虚拟货币强化控制。

英国情报部门“政府通信总部”负责人杰里米·弗莱明周二警告，比起俄罗斯侵乌，中国技术崛起对西方构成了更深层次挑战。西方必须为捍卫价值观和影响力挺身而出。

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这位英国情报高官表示，中国越来越多地使用技术来控制异议、攻击卫星系统、控制数字货币和跟踪个人的能力越来越强，西方必须视之为紧迫威胁而严肃对待。

他强调，“技术不仅仅属于机会、竞争和合作领域，现在已变成控制价值传播和影响力的战场”，中国正在寻求通过开发新技术、北斗卫星系统以及虚拟货币强化控制。

弗莱明表示，对于中国领导人而言，技术同时被视为是一种控制本国市场、控制势力范围、保持优势的手段。

弗莱明2017年以来担任英国情报部门负责人，他呼吁西方国家行动起来，在有前途的技术领域大幅投资。弗莱明同时表明，英国与中国人民以及与对英国社会做出贡献的中国人社团“不存在任何问题”。

中国正在全球尤其在一些发展中国家逐渐扩大其影响力以及其开发的技术，并在这些国家不断扩大投资，英国情报部门负责人认为：“西方国家应该有能力拿出实用、可以负担的替代性方案”。

他强调，中国使用一切可以挑战战后国际社会在经济和技术层面达成的共识，他们把他国或视为潜在的对手或看作是必须威胁、收买或胁迫的客户"。

弗莱明周一发布的讲话摘录引发了北京方面的反应，中国外交部发言人称这些言论 "没有事实依据"。

这位发言人称："中国正在发展其金融和技术以改善中国人民的生活。它不针对其他任何人，当然也不是一种威胁。“她还说：”打着'中国威胁'的理论，挑起对立和反对，只能害人害己“。

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