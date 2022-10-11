英情报总监呼吁警惕中国科技领先构成的“巨大威胁”

英国/中国

根据英国情报机构政府通信总部(GCHQ)10日晚发布的公报，该机构负责人弗莱明(Jeremy Fleming)将在一份向国防专家发表的讲话中，提醒西方国家警惕中国监控技术领先构成的“巨大威胁”，呼吁各国紧急采取行动应对威胁。

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根据通信总部10日晚发表的公报，自2017年起担任该机构总监的弗莱明认为，中国努力利用在卫星系统、虚拟货币等科技领域的优势，这对所有西方国家构成威胁。弗莱明表示，政府通信总部的首要任务就是发现人们尚未注意到的历史转折点，而当前形势正是这样一个转折点。西方未来科技战略的优势取决于当前要做的举措。只有共同努力，才能让当前这个历史性时刻向有利于西方的方向转变。

中国近年在科技领域取得的进展，尤其是这些技术用于监控手段的努力，开始越来越引发西方不安。法新社发自伦敦的报道指出，中国将发行数字人民币。有关专家担心专制政权有可能将虚拟货币技术用于监控。弗莱明指出，启用数字人民币，中国就可以在一定程度上避开当前西方国家因应俄乌战争而对普京政权宣布的制裁措施。

中国央行的数字人民币试点范围近期正不断扩大。根据中国电子银行官网两天前发布的消息，数字人民币在8月15日至9月23日间已经试验跨境支付。

另外，中国导航系统北斗也日趋完善。弗莱明表示，很多人认为中国正在拥有强大的反卫星能力，以便在发生冲突的情况下，阻止其它国家进入太空。还有人担心中国的科技手段会用于追踪个人行为。

对中国在科技领域的发展构成的威胁感到不安的不止有英国。美国拜登政府10月7日刚刚宣布新措施，限制中国生产以及购买可以用于军事系统的高端晶片的能力。这项新措施引发亚洲市场科技企业股票大跌。11日，台湾加权股价指数双十节假日之后首日开盘，跌幅超过4%，报亚洲市场最大跌幅。日本股市日经指数受科技企业股价下跌影响，11日也跌落2.64个百分点。

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