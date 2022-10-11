IMF下调明年全球经济增长预测至2.7% 中国今年经济增长率大幅下修至3.2%

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国际货币基金组织周二指出，受高通膨、俄乌战争与疫情大流行等一系列挑战影响，全球经济增长从2021年的6%，放缓至2022年的3.2%，2023年更将下降至2.7%。这是2001年以来最疲弱的增长情况。中国今年经济增长率大幅下修至3.2%。

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国际货币基金周二公布世界经济展望秋季报告指出，全球经济正经历一系列动荡挑战。通货膨胀率处于数十年来高点、多数地区金融状况趋紧、俄罗斯入侵乌克兰，以及挥之不去的新冠疫情大流行都严重影响经济前景。

报告指出，全球经济未来关键取决于货币政策的成功调整、乌克兰战争进程，以及疫情大流行供应链进一步中断的可能性，例如中国。

综上所述，IMF将全球经济成增长从2021年的6.0%，下修至2022年的3.2%与2023年的2.7%。这是自2001年以来，除了全球金融危机与疫情大流行的急性期外，全球经济增长最疲软的时期。

报告指出，这反映几个最大经济体的显著放缓：2022年上半年美国经济增长紧缩、2022年下半年换成欧元区，以及随着房地产行业危机日益严峻，中国疫情爆发与封锁时间拉长，全球约1/3经济面临连续2季负增长。

至于全球通货膨胀趋势，报告预估，全球通膨率将从2021年的4.7%上升到2022年的8.8%，2023年有望下滑到6.5%，2024年有机会再下降至4.1%。

报告称，美国经济将从2021年的5.7%，大幅下滑至2022年的1.6%与2023年的1.0%。2022与2023年通货膨胀率分别為8.1%与3.5%；欧元区经济成长也将从2021年的5.2%，下调至2022与2023年的3.1%与0.5%。今、明2年的通货膨胀率则為8.3%与5.7%。

中国经济增长率从去年的8.1%，大幅下修至2022与2023年的3.2%与4.4%，今、明2年通货膨胀预估值皆为2.2%；日本今、明两年经济增长率预估为1.7与1.6%，通货膨胀率为2.0与1.4%。

国际货币基金组织警告，全球金融稳定风险升高，增加市场无序重新定价的可能性，并指出新兴市场及房地产市场特别脆弱。

基金组织指出，流动性收紧、持续通胀以及全球央行不断加息，创造出动荡及高风险环境。企业的信贷利差已经明显扩大，更高的利率可能对房地产市场产生不利影响，警告中国房地产行业低迷的情况加深，地产开发商的债务问题可能蔓延到银行业。

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