中共十九届七中全会闭幕 习近平获全面吹捧

中共七中全会

中共20大10月16日在北京召开，之前的十九届七中全会10月12日在戒备森严的北京京西宾馆闭幕，被海外“妄议”实际上危机四伏的习近平获全面吹捧。

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据新华社通稿，中共七中全会公报接近2,500字，会议通过提交所谓的二十大报告，中纪委报告和中共党章（修正案）。会议全面吹捧习近平领导的中央，5年来“有效应对严峻复杂的国际形势和接踵而至的巨大风险挑战”，取得“重大成就”。大量笔墨谈及抗疫，称统筹发展和安全，“毫不放松抓好常态化疫情防控”，但没有提及“动态清零”字眼。

公报使用中共特色词汇，诸如“改革开放”“全过程民主”“脱贫攻坚战”“全面建成小康社会”“中国特色大国外交”“香港局势实现由乱到治的重大转折”“反分裂、反干涉重大斗争”及反对“台独”等等，还声称“妥善应对乌克兰危机带来的风险挑战”。

此前分析人士普遍预计，二十大的党章修改将纳入中共第三份历史决议提出的，确立习近平作为中央核心、全党核心地位和习思想指导地位的“两个确立”。这次七中全会通报则称，全党要认识“两个确立”的决定性意义，以及更加紧密地团结在以习近平为核心的中央周围。

另外，七中全会应已敲定由二百多人组成的二十大主席团和主席团常委会名单。上述名单要在二十大前一天的预备会议上表决通过后再公布，七中全会还会涉及二十大换届人事定案。

据官方公报，最新在七中全会，递补中央候补委员马国强、王宁、王伟中为中央委员；确认之前傅政华、沈德咏、张敬华被开除党籍，李佳被撤销党内职务。递补的三人，应是补上傅政华、沈德咏被开除，以及已病死的王玉普的空缺。

获递补的三人中，马国强受关注。他是2020年2月因对武汉疫情负责遭免职的湖北官员之一，去年8月已复出任湖北省人大常委会党组成员。

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