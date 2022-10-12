俄企拟转资到香港 港府称依法办事 但银行界犹豫

香港/俄罗斯/政治

2022年10月7日星期五，在TVB播出的视频画面中，可以看到价值超过5亿美元的俄罗斯大亨阿列克谢·莫尔达绍夫的超级游艇北方号停泊在香港维多利亚港附近。

被欧美多国制裁的俄罗斯富豪穆尔达绍夫（Alexey Mordashov）所拥有的豪华游艇获准在香港停泊，不单引起港美争拗，亦令人关注香港会否成为俄罗斯资金避风港。美国传媒报道，有香港律师行接获俄罗斯民间和国营企业查询，探讨来港集资或局部迁册的可能性。正接受美国制裁的香港特首李家超，没有正面回应是否欢迎俄国资金来港，只是重申不会就个别国家的单方面制裁办事。不过，银行业界不少人对处理俄国资金有保留，恐怕会受到二级制裁。

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受俄罗斯入侵乌克兰影响，欧美多国制裁俄国货币卢布及与总统普京关系密切的富豪，美国的彭博通讯社昨(11日)报道，至少三间律师事务所有接获「一定数量」的俄企查询，把资金由纽约、伦敦等地转往较友善的司法区，其中有两间更表明，正与俄国客户商讨在港筹集资金事宜，部分则要求港签署与其他地区的贷款协议等简单业务。

当中，柯伍陈律师事务所主管合伙人甄灼宁透露，个人有与俄企客户商讨把业务搬到香港的可行性，部分企业则希望把公司注册地由海外转到香港，同时保留持有在俄罗斯当地业务。他指出，处理涉俄业务时，要小心管理好制裁和反洗黑钱风险，为避免触犯其他国家的法律，该行已婉拒为部分在制裁名单内的人和公司提供服务。他估计，由于律师行、银行或会计师行均有英美背景，短期内不会有大量俄罗斯企业来港，业界亦无意以卢布进行交易。

行政长官李家超被问及是否欢迎俄国资金来港时，只重申会执行任何联合国决议的制裁，而香港作为金融中心，监管制度跟世界接轨，「任何一个地方有一些行动（制裁）设定，(若)在香港没有法律基础，特区政府不会做任何事。」

至于正受美国制裁的他，是否以现金收取其个人薪酬的问题，李家超没有正面回应，只是批评所谓制裁无理粗暴，不会评论，只会一笑置之。同因被指打压香港人权而被美国制裁的前特首林郑月娥曾表示，因为没有银行愿意违反制裁次，向她提供服务而受影响，她是以现金收取薪酬。

报道又引述银行业界人士称，如果俄罗斯企业在美国制裁名单上，确实难为其提供服务，包括支付、托管以至收款等，以免违反美国法律，而被「二级制裁」，影响美元结算业务。即使中资银行亦不例外。

根据金融管理局向银行业界收集的数据显示，截至今年6月底，业界累计持有俄罗斯相关资产总值为8亿元，占总资产低于0.01%。

另外，继美国之后，欧盟驻港澳办事处署理主任露安（Laurence Vandewalle）昨亦就穆尔达绍夫豪华游艇Nord停泊香港一事作出回应，她向《日本经济新闻》指出，欧盟关注到有人规避欧盟制裁，正更新规章，包括研究针对协助相关人士回避制裁的地方，亦呼吁更多国家和地区对俄采取相似制裁。但她没有透露更新的详细内容。

针对港府没有因应制裁而扣押Nord，美国国务院发言人两度作出回应，质疑香港的国际金融中心地位可能会因此蒙上阴影，指现时可能有部分人视香港作为规避制裁的避风港，令更多地区质疑香港的营商环境。发言人又说，愈来愈多美国企业因中国政府对香港作出过多管控，影响高度自治和自由，对香港商业环境持警惕态度。

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