路透社盘点中国下届总理人选 称“自由派”的汪洋为最热门人选之一

中共二十大

中共二十大即将于10月16号开幕，除了近平将开启第三个任期的可能性外，谁将出任下届政府总理也成为讨论的热点。路透社发表系列文章，介绍可能接替李克强的几个人选。对于全国政协主席汪洋，路透社将其称为可能成为总理的“自由派”。

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周三出现在路透社上的文章介绍的人物包括重庆市委书记陈敏尔，题目为：升职已久，效忠习的陈敏尔可能有机会，指出，陈敏尔是习近平的密友，长期以来被视为注定要担任最高领导职位，他被认为是即将召开的二十大上晋升的有力竞争者；对于上海市委书记李强，路透社认为，他曾被视为升任中国政治局常委甚至是下届总理的人选，但他的仕途因为上海两个月的新冠疫情封锁冲击可能会在二十大上受到挑战；至于广东省委书记胡春华，路透社对他进行的报道称，胡春华出身卑微，是湖北省中部的农民之子，但现在已经进入了执政精英阶层，在中共改组领导层之际，他也被视为下一任总理的最佳竞争者。

汪洋的“自由派”，“团派”标签

路透社对汪洋的介绍文章中，将其称为“自由派“的可能总理人选。在对汪洋的详细介绍内文中，称他在担任经济大省广东省委书记时，曾表现出不那么明显的自由主义倾向，曾因推动生锈的工业产业升级和宣传社会包容性政策而名声鹊起。2011年底，在乌坎村土地掠夺的对峙中，他开除了腐败官员，并允许参加抗议的领导者参加第二年春天的基层选举，获得国际喝彩。在李克强明年春天卸任时，今年67岁的汪洋被认为是接替他的最佳人选之一。

作为一名白手起家的人，汪洋十几岁时在一家食品厂工作以养活他的单身母亲和家人，据报道，汪洋后来引起了前最高领导人邓小平的注意，并与前国家主席胡锦涛建立了密切联系。路透社说，据一些见过他的人指出，汪是自信和有魅力的。十多年前，在广州与记者的一次非正式聚会上，汪洋在广泛的话题上发表了即兴的、偶尔幽默的评论。这种风格与党内高层领导人通常采用的更僵硬的公众形象形成鲜明对比，他们很少与外国媒体互动。

中国问题专家、香港中文大学兼职教授林林和立告诉路透社，“毫无疑问，他是整个政治局中最自由的一个。”

报道称，2012年，汪被提拔为政治局常委，但作为副总理，他帮助监督了中国的对外经济关系，包括与美国的关系。2017年，他被提升到党的最高执政机构，在七名政治局常委中排名第四。他还是政治咨询机构中国人民政治协商会议（CPPCC）的主席。

路透社指出，与李克强和副总理胡春华（另一位总理竞争者）一样，汪洋与共青团有联系，这个派系被视为习近平的竞争对手。然而，一些党内观察人士认为，汪在过去五年保持低调并忠诚地与习近平一起在常委会任职后，会赢得习的信任。

而且，近年来，汪洋似乎缓和了改革倾向，在台湾、新疆和西藏等敏感政治问题上呼应党的强硬路线，同时表达了对习近平的支持。作为全国政协主席，汪洋在中国西部的新疆地区领导了一个政策小组，新疆被指有多达 100 万穆斯林被关押在“集中营”中。

据官方新华社报道，在联合国人权事务高级专员 5 月访问新疆受到人权组织和西方政府的广泛批评之前，汪洋说，那里的穆斯林民族现在过着“幸福和安全”的生活。

打破中共惯例

另据中央社分析认为，根据中国宪法，中国国务院总理的任期不能不能超过10年，因此，不论李克强今后有何安排，他都将卸任总理一职，对于谁是未来总理的人选，有分析指，从资历，声望和迹象看，汪洋呼声居首，胡春华居次，而韩正也有机会。

中央社指，与以往各任总理相较，下任总理的上述3名可能人选，都需要在不同程度上打破中共党内惯例，才能坐上这个位置。然而，打破惯例用人，却正是习近平用人最明显的特徵。这些惯例包括：一、国务院总理从现任副总理中拔擢。中共建政后除首任总理周恩来外，从无例外；二、要符合政治局成员“七上八下”的原则；三、原则上不跨越多名资历在前者。

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