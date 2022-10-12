Louise Xin : 热爱中国才帮助维族人

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巴黎高级时装周10月2日落下帷幕，今年时装周期间年轻的瑞典籍华裔设计师Louise Xin吸引了舆论的高度瞩目，这位年轻的女设计师不仅关注环境气候议题，选择回收的材料设计时装，而且还公开呼吁关注中国维吾尔族人的人权，这对一位来自中国大陆的华人来说，需要足够的勇气，为此她受到了中国官媒环球时报的关注。

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高级时装艺术对普通人来说是一个不食人间烟火的世界，这位瑞典设计师却为何要天女下凡关注新疆维吾尔族人的处境，她在巴黎的瑞典学院接受了法广中文部的专访，对她来说，关注人权，关注环境，关注维吾尔族人的命运是为了不希望让世界以为中国人都是不尊重人权，不重视环境保护的人。

巴黎瑞典学院10月2日组织了时装与环境人权的演讲会，会议的主持人是瑞典高级时装设计师Louise Xin，登台演讲的包括牵头组织抵制新疆制造企业的法国欧洲议会议员拉斐尔·格鲁克兹蔓（Raphaël Gluckman），“标签上的道德”组织的发言人Nayla Ajaltouni和欧洲维吾尔协会主席流法维吾尔学者Dilnur Rayhan。

拉斐尔·格鲁克兹蔓在演讲中表示当初他们提出抵制强迫劳动产品议案时，欧盟负责贸易的专员表示此举谈何容易，至少也需要几年的时间，不过，随着网络抵制运动的日益壮大，欧盟委员会主席不得不承诺将出台政策抵制强迫劳动下生产的产品，下一步，他期待能够在2024年之前，看到欧盟的各大运输海关设立专门检查强迫劳动的机构。

瑞典学院举办的Louise Xin 时装展，2022年10月2日。 © 法广

法广: 首先请您做一个自我介绍!

Louise Xin : 我是一个来自中国大陆南宁的人，从小就随父母到瑞典，小时候看到许多少数民族的人展示他们的服装，我觉得他们的服装非常美，那个时候我就期待长大了能够设计这样精美的时装。

法广: 您何时开始关注维吾尔人的问题?

Louise Xin : 两年前我知道维吾尔族人的处境时我简直就不敢相信，我先以为时西方的宣传，我之后便查看了许多资料，我与接触了许多维族人，才了解原来时确有其事，我感到很伤心。因为我是中国人，我很爱我的国家，我不希望外界以为中国人就是制造廉价的商品，中国制造不应该是低质量的象征。中国有如此灿烂的文化，艺术与历史，中国的服装也十分美丽，我也不希望外国人觉得中国人就是不在乎人权。我希望有更多的中国人能够站出来帮助，因为发生在新疆的事情是我们大家的责任。我知道有许多中国人

法广 : 这样公开站出来发声是否受到一些压力?

Louise Xin : 是，肯定有，去年我在时装周为维吾尔人呼吁之后，我在社交网络上受到一些批评，中国官方的环球时报也发表文章加于谴责，我觉得很可惜，我觉得如果中国人了解真相的话，他们也一定会站出来发声，因为这是我们大家的责任。

法广 : 您为维吾尔人发声已经有一年多，您觉得有具体的效果吗?

Louise Xin : 有，去年我一点也不了解，但是在我发表了许多讲话之后，许多年轻人都告诉我开始意识到在购买衣服时都会注意服装的产地，关注商品与道德与环境之间的关联。

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