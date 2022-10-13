「廿大」后放宽清零机会极低：党媒连日发文坚持清零 七中全会称为成就

中国/中共二十大

香港一些有份量的亲中政治人物近日预计，中国会在中共第二十次党代表大会(俗称「二十大」)之后放宽防疫措施，但党媒《人民日报》一连三日发文坚持「清零」政策，以及刚结束的七中全会公报把过去的防疫战争视为中央过去的成就和功绩后，中国网民高呼「清零」无望。不过，香港传媒的中国政情专栏作家估计，不排除对外出入境管控会有所调整。

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可说是「二十大」前奏的的十九届七中全会昨(12日)在北京闭幕，会后的公报提及，形容防疫是「开展抗击新冠肺炎疫情人民战争、总体战、阻击战，最大限度保护了人民生命安全和身体健康」，并将之列作中共中央过去五年的成就；又将「毫不放松抓好常态化疫情防控」列作过去一年的功绩。

《明报》「中国评论」作者预料，寄望二十大后中国防疫政策松绑的希望，恐难实现。但观乎疫情防控有「内紧外松」之势，不排除对外出入境管控会有所调整。

而截至昨日，《人民日报》一连三日在第二页的要闻版发表署名文章，解释及重申坚持「清零」政策，其标题依次是《增强对当前疫情防控政策的信心和耐心》、《『动态清零』可持续而且必须坚持》及《『躺平』不可取，『躺赢』不可能》，可见态度明确。单看昨日的文章，当中指出，坚持动态清零才能最大程度地避免疫情失控造成巨大损失。文章又再次批评西方的「与病毒共存」策略，指该等国家采取共存策略是因为无法和无能力防控，但中国防控政策得当、措施有力，本土疫情状况总体上完全可以做到也能够实现动态清零。

事实上，在《人民日报》连续第二天发文时，中国不少网民已高叫清零政策放宽梦碎。但在当天，港区全国人大常委谭耀宗仍对香港电台重申，估计「二十大」之后，中国内地的入境检疫政策会逐步放宽，而且并非只是对港澳地区，而是对全球开放。

另外，属于统战系统的中华全国归国华侨联合会(全国侨联)副主席卢文端本月5日在报章撰文，指近日有关香港与内地通关政策有望于二十大结束后放宽的报道并非空穴来风，又指中央希望香港在构建国家更深更广更大的对外开放新格局中发挥重要功能，预计北京会于二十大后大力对外推介香港，增加香港与各地交流合作的支持。

其实，早在9月下旬，野村证券已发表报告，维持中国将持续清零政策到明年3月后才会放松的看法，并估计中国重新开放的过程将会非常波折，对于「如何放松」审慎看待。

面对清零会窒碍经济发展的西方批评以至国际货币基金组织（IMF）因此下调中国经济今明两年的增长预期，中国外交部发言人毛宁予以反驳，她昨天在记者会上强调，只有防住疫情，经济才能稳住。如果算总账，中国的防疫措施是最经济的，效果也是最好的。她重申，中国经济韧性强、潜力大、空间广的特点没有变，长期向好的基本面也不会改变。

IMF前天把中国今年的预计增长调低至3.2%，较中国政府3月时的目标低约一半；至于明年的增长也从原先预期的4.6%下调至4.4%。

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