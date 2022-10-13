法新社：一个与世界隔绝的中国 习近平走向第三个任期

中国，中共二十大

五年一度的中共二十大即将在10月16日召开，为期约一周的大会将产生新一届最高权力班子，普遍预计习近平将迈入第三个任期，大会也将通过未来五年中国发展的大政方针，因此备受世界关注。法新社13日报道聚焦中共二十大开幕前夕，“一个与世界隔绝的中国，习近平正走向第三个任期”。

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报道说，不出意外的话，69岁的习近平，将第三次连任至2027年，这一打破先例的连任使他成为自中共政权创始人毛泽东以来地位最强大的领导人。报道指，自2012年开始执政，十年间他巩固了在党内的巨大权力，也深刻改变了中国的社会面貌和国际地缘政治。

2018年中国修改宪法，取消国家主席只能做两届的任期限制，为习近平任满两届十年后再连任铺平了道路，而刚刚于周三闭幕的中共19届七中全会，突出強調习近平权威的「兩個確立」與習核心重要性，颂扬习“极不寻常、极不平凡”第二个5年任期政绩，以及文中超于前例地多次提到习近平之名，显示其在二十大的三连任已成定局。

周日即将开幕的中共二十大，共有来自全国2296名代表参加，其中女性占27%，会议将产生约200名成员的新一届中央委员会，其中包括关键的25人中央政治局及7名中央政治局常委。法国汉学家白夏说， "所有人选都已确定，因为大会在各派别没有达成协议之前不会举行”。作为中央权力的核心，7人或9人组成的政治局常委会如何变更备受关注，美国智库亚洲协会的研究员克里斯托弗-K-约翰逊向法新社表示："通常在60%左右中央委员会的更替率将是衡量习近平是否打算进行彻底改组的一个指标。”

报道指，大会最受关注的高光时刻，将是周日习近平在二十大的报告，内容包括对其任期的评估，也将阐明他未来五年的大政计划。报道回顾习近平在2017年的19大报告中，他曾表述的要开辟中国式社会主义的 "新时代"，承诺中国将 "更加开放"。表示"开放带来进步，关闭则使我们倒退”。他说："中国不会关闭它的大门。

但在五年后，由于新冠疫情的持续侵袭，中国已经自我封闭。当世界其他国家正逐渐在疫情下恢复正常生活时，北京依然维持严格的清零防疫政策，航空交通减少到最低限度，对国外入境维持强制隔离，并反复在全国多地施行疫情封禁。但这一做法并未减缓中国一些最大的疫情反弹。同时也激起了一些人的不满，其中也包括商业界，他们担心中国清零防疫限制会损及经济成长。位于伦敦的智库英国皇家战略研究所研究员于杰说："北京的清零防疫政策阻碍了经济发展急需的投资，未能获得中国年轻人的真心支持，而年轻人是在经济和社会领域受伤害最大的群体”。

报道指，在外交方面，中国不断增大与美国的隔阂紧张，与印度、澳大利亚和加拿大的争端大量增加，在对台湾问题上，北京重申其不放弃使用武力的立场。报道同时观察指， 除了新冠疫情的原因，北京似乎也有意想减少对世界的依赖，这一迹象表明其对外封闭的状况可能会持续下去。白夏说，"中国的许多人担心，可能再次进入一个孤立的时期"，就像1970年代末中国向世界贸易开放之前的情况一样。一些中国观察人士曾期待，在二十大结束后，中国严厉的防疫政策会告一段落。但北京近日接连释放信号，暗示新冠病毒“清零”政策不会在短期内改变。

如果说习近平在二十大的三连任已成定势，而分析还关注他未来还将会争取几个任期，会在位多久。对此法新社援引分析认为，完全不能偶做出确定性的判断。居住在香港的法国智库亚洲研究中心研究员高敬文说， "鉴于对习近平思想在党内地位的提升，对他个人崇拜的恢复以及其权力在党的领导核心中的重要性，预期习近平更可能是将长期执政，或许是终身执政，"。英国伦敦大学亚非学院（SOAS）中国研究所所长Steve Tsang警告说，“习近平对他在党的最高层核心人员的选择将是关键”。他说"习近平将小心翼翼地发出一个明确的信息，即所有被提拔为常委的人都不会在2027年的中共第21大上成为他的接班人"。

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