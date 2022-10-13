1至9月，非法入境欧盟的难民人数大幅增加，创2016年以来最新记录

欧盟/难民

欧洲边境管理局（Frontex）周四披露，与2021年同期相比，今年1至9月，非正常进入欧盟国家的人数大幅增加了70%，达到2016年以来最高水平。

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2022年1月至9月，共有22万8240多人次非法入境欧盟，其中9月份的入境人次达3万3380人，巴尔干路线继续成为最为繁忙的一条路线：9个月的时间里，通过这条路线非法入境欧盟的人次达10万6396人，同比增长170%！

使用这条路线的移民主要来自叙利亚、阿富汗和土耳其。同一时期内，借用东地中海路线进入欧洲的移民人数增加了118%，借用地中海中部路线的移民人数则增长了42%。

欧洲边境管理局的数据显示：与2021年同期相比，今年前9个月，离开欧盟前往英国的移民人数增加了68%，达5万2720人。

另外，自乌克兰战争爆发以来，已有1100多万乌克兰民众进入欧盟，不过其中相当大的一部分人已经返回本国。

另据报道，超过100万乌克兰难民通过巴尔干路线涌入德国，并且仍有新的难民纷至沓来，将超过2015年叙利亚危机时创下的记录。

来自伊拉克、叙利亚、阿富汗以及印度、突尼斯和巴基斯坦的寻求庇护者人数正在增加，他们大多前往德国。德国政府和各民间组织纷纷动员，接待来自各方的难民。

根据德国移民与难民局 (BAMF) 10月8日公布的首次统计数据， 德国至今已接待100 多万乌克兰人，从而使德国成为继波兰之后的第一大东道国。只有 8万乌克兰人返回了家园。

德国一方面继续加紧接待难民，另一方面也发出呼吁，希望欧洲其他国家能够分担接待难民。

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