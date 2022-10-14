中国疫情新增称千把例 本土占多不知源头

中国/20大/新冠病毒

中国官方今天通报新增新冠病毒病例1456例（含确诊与无症状感染者），本土1259例，当中8成为无症状感染者。甘肃省疫情加剧之际，10名市文县干部瞒报行程被究责惩处。但当地学生报告染疫至少3000并不在统计数中。

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据中央社今天引述中国卫健委官网上午通报，13日零至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例313例，境外输入64例，本土249例中，内蒙古56例，广东53例，新疆28例，辽宁19例，北京16例等。新增无症状感染者1143例，其中境外输入133例，本土1010例中，新疆302例，内蒙古181例，山西53例，黑龙江51例，云南50例，上海47例，安徽42例，吉林32例，四川29例等。

该报道引述香港网络媒体01今天消息说，甘肃省陇南市文县纪委监委通报，国庆假期前后，县10名干部和公职瞒报行程逃避闭环管控，对全县疫情防控构成风险，当地纪委监委对这些干部和公职人员给予训诫并处分。

该报道称，甘肃兰州文理学院因爆发疫情8日被列为高风险区并封校，但学生指控校方隐瞒，使染疫学生未获妥善照料，甚至引发交叉感染，于是纷纷上网求救。据称已有逾3000人感染，但官方近两日通报确诊病例仍维持两位数，也不回应兰州文理学院的疫情。

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