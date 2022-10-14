关于中共二十大小“科普”：你需要知道什么？

中国/20大

中国共产党第二十次代表大会两天后开幕。本台撰文称让我们看看这个五年一度的媒体盛会会是如何在北京人民大会堂的镀金大厅里运行的。

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据本台报道称，关于中国共产党第二十次代表大会，你需要知道什么？首先是中国共产党大会的目的是什么？

20大的目的是任命党的领导人，任命那些将在未来五年内领导中国的人，从最重要的一个职务开始：共产党总书记习近平，他在过去十年中一直担任这一职务。正是这种党的领导地位使他具有政治份量，比他同时拥有的共和国国家主席头衔要重得多。习近平正在竞选第三个任期，他应该会毫无困难地连任。

那么组成大会的2300名代表是否真正发挥作用？

在纸面上，是的，因为它是一个循序渐进的过程。这2,294名代表将选出共产党中央委员会，而中央委员会又会选举组成政治局，即由25名精心挑选的成员组成的政治局。正是这25名当选成员选择了共产党火箭的最后阶段，即由7名男性组成的强大的常务委员会，因为直到现在还没有一个女性坐在其中，中常委负责管理国家和共产党。

据爱丁堡大学讲师杰罗姆-多永（Jérôme Doyon）研究员强调说：实际上，一切都在大会召开之前就已经决定了，因为代表们只是验证党的提名，而候选人是以一种准自动的方式增选的。

"候选人是事先选定的，没有竞争，是这些候选人被推到了有关的位置上。重要的是，这些候选人被选中，但他们不是参选者：他们是由组织选定的，他们不参加竞选，不提出政治方案，他们照搬强加给他们的方案。最后一点，他们的个性应该也是不太重要的。

那大会期间是否有任何政治辩论？

不，没有即兴创言的空间，更不用说政治辩论了。从官方角度讲，代表们可以投弃权票，甚至根据中共党章，可以选择自己的候选人。实际上，Jérôme Doyon提醒我们，自习近平时代开始，他们在整个大会期间都受到监控，以避免任何偏离党的路线。

"这些代表中，有多少人会同意或不同意习近平的这个或那个政策？我们不知道。一切都是为了防止他们组织起来，阻止党员在公开场合谈论政治，禁止代表们在大会本身开会之前组织集会，以确保他们不会把自己组织成小团体或派系。这是共产党的一个经常性的执着小心防范，即党的团结和凝聚力，反对宗派集团"。

在这种超级锁定的情况下，要期待什么？

仍有一个基本看点：中共政治局常委会的组成，即权力的硬核心。习近平是否已经成功地将他的手下人占领国家最高层的七人体？那么由现任总理李克强所体现的所谓 "改革派 "路线呢？香港浸会大学政治学教授、汉学家Jean-Pierre Cabestan遗憾地说：“会议是保密的，我们不知道他们在谈论什么，他们在讨论什么主题，在哪些主题上有不同意见。这是完全不透明的，管理一个十亿人口的国家的秘密社会，习近平巩固了一个极其封闭的系统。更容易知道的是经济学家、国际关系专家或知识分子之间的辩论。但这是党内辩论的情况吗？不，我不这么认为。”

能预见什么？

中国政权的观察家们预测中央委员会内部将出现换代，原因是一个非常严格的规定：年龄限制，固定为67岁。共产党将利用这一点，引进大多数年轻但同样敬业的干部。只有一个例外：这位69岁的习近平，他正通过将自己从强加给所有下属的七上八下框架中解放出来来巩固他自己的权力。

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