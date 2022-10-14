北京高架桥突现横幅 官方迅速封锁网民快手更快

中国/四通桥

北京一座高架桥上挂起两条横幅，谴责中国国家主席习近平和他严格的抗疫政策，横幅上写道“罢免独裁国贼习近平”、“不要封控要自由”。这是公开表达不满的一次罕见抗议活动。视频片段还显示，高架桥上冒出黑烟。随后警方介入，撤下横幅。目前无法得知抗议者身份以及桥上为何会升起黑烟。北京市公安局未立即回复记者的置评请求。这起抗议活动发生在中共二十大开幕的几天前，习近平预计将在这次党代会上获得第三个任期。

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据华尔街日报署名Yoko Kubota / Jonathan Cheng / Joyu Wang今天报道称，北京罕见地出现抗议活动，一座高架桥上挂起指名批评习近平及其抗疫政策的横幅，横幅上方还冒起滚滚黑烟。一条横幅标语写着：不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要领袖要选票，不要谎言要尊严，不做奴才做公民。

在备受关注的中共二十大召开前夕，中国首都北京罕见地出现抗议活动，一座高架桥上挂起指名批评中国领导人习近平的抗议横幅，横幅上方还冒起滚滚黑烟，警方人员随后赶到现场。目前中共高级官员已经陆续抵达北京参加二十大会议。

周四，中国社交媒体平台上广泛流传着有关抗议现场黑烟和两条横幅的视频片段和照片，其中一条横幅用红字写着“罢免独裁国贼习近平”。

一名男子告诉《华尔街日报》(The Wall Street Journal)记者，他在下午1点前后看到桥上冒着浓烟，悬挂着展开的横幅。他说，在他看到浓烟后不久，警察就抵达了现场。附近四家店铺的员工称，有警察前来检查情况。

这起明显的抗议发生在北京人流密集的海淀区的四通桥，这里是一处主要交通路口，有一条高架路穿过，还有一座地铁站。附近有几所中国最顶尖的大学和科技公司。

《华尔街日报》记者到达时横幅已经被清理掉，不过，下午这个十字路口附近的警察越来越多。

一名警察沿着一条街上的商店，挨家挨户地与店主交谈，同时每个街角都部署了警车。警察指挥着交通，看上去不过是一个普通的周四下午。上述高架桥似乎已被清理干净。

随着中共五年一度的党代会定于周日开幕，北京中心城区的安保工作变得更加严密，警察和志愿者被派驻在十字路口以及人行天桥和立交桥上。上述事发地点附近高速公路的大多数立交桥上都有警察或保安人员。

这次明显的抗议极其大胆而又极其短暂。近年来习近平已经在全国布设了一套先进的国家监控系统，以消除对他统治的直接威胁，因此在中国国内，公开要求罢免习近平的情况非常罕见。而在安保尤其密不透风的北京，这种公开的反抗更是罕见。

中国日益复杂的审查制度使人难以判断国内民意，但当突发事件发生后，网上的反应速度有时比自动监控程序的反应速度要快，让外界得以一窥未经过滤的反应。

在中国严密监控的互联网上，搜索关键词“四通桥”，没有得到任何相关内容。几个小时内，“海淀区”甚至“北京”的话题搜索结果中相关内容都被删除，与此同时在中国的微博平台上，这两个词的搜索量都出现了飙升。搜索关键词“勇士”，也没有任何搜索结果。

据华尔街日报说，一家党报的前总编、中国最知名的网上评论人士之一胡锡进周四在Twitter上写道，中国目前状况稳定，尤其是首都北京，这里的新冠疫情已经得到很好的控制；在北京，没有像中国其他一些偏远地区那样的对防疫措施的不满情绪。而一位微博用户在审查到来前的短暂时间窗口期内写道“#海淀#星火”，暗指毛泽东的革命名言“星星之火，可以燎原”。

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