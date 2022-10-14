喜迎20大：巴黎街头现标语横幅，呼吁习近平下台

中国/中共二十大

周五有一辆挂着标语横幅、呼吁习近平下台的货车在巴黎的大街小巷穿梭。

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周五上午在巴黎的华人聚居区十三区，记者看到一辆挂着标语横幅的货车，上面写着：习主席：两任下台，请不要破坏规矩；释放王炳章、高智晟、张展等一切政治犯，喜迎20大等字样。

根据活动的组织者，这辆货车周五一整天将在巴黎的大街小巷里穿梭，其中也要经过中国大使馆。

接受记者询问时，活动参与者之一的曾先生说，“在20大召开之前，我们要提醒习近平，他的周围可能都是一些马屁精，他听不到外边的声音。其实，20大对他来说是个机会，他应该趁这个机会下台，这对他好，对我们国家好，对我们民族好，对共产党也是好的。如果他一直赖在上面，破坏了规矩，那么，对整个中国的未来发展，是遗患无穷的。

曾先生还说，“在我们之前，北京那里已经行动了，那位（在桥上挂抗议横幅的）朋友讲，要吃饭不要核酸，要改革不要文革，要做公民，不要做奴才，要选票不要领袖，他的话代表了我们广大中国人民的心声。

曾先生强调，“习近平自以为这10年他做的很好，所以，我们要把这个声音传给他，告诉他，我们人民是这样想的。请他不要站在人民的对立面，对整个历史都是没有好处的。这就是我们搞这个活动的目的。”

曾先生补充说，“我们的活动在北京那个标语横幅之前就在计划了，跟那个是没有关系的。我们和北京的几乎同时，这说明了，大家都有这个心，心气是相通的，大家都有这个愿望这个相法的。

曾先生继续表示，“一百多年前，我们有个袁世凯，他当时要称帝，他周围都是推他上去的人，推他做皇帝，现在又一个皇帝。结果，袁世凯他做了83天的皇帝后就在人民的愤怒声中下台了。习近平要吸取袁世凯的教训。”

曾先生还说，“有个蝴蝶效应，希望我们在巴黎吹个风，或者在北京吹个风，能够吹到习近平那里，他能反省一下，如果在这个关键的时候，他能够退一步，我觉得，对他的政权，对共产党，对我们整个中国老百姓，对我们中华民族，都是好的。”

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