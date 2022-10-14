外媒：习近平开20大面临痛苦的经济换档

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据路透社今天分析说：随着中国以投资为导向的增长乏力，习近平面临着痛苦的经济换档。

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据路透社报道称，中国经济过度依赖房地产和投资。在习近平准备在下周的共产党代表大会上延长他作为中国领导人的任期之际，习近平也面临着严峻的经济挑战以及如何抉择，这些挑战将极大地影响中国 14 亿人民的生活。

随着青年失业率创历史新高、增长接近历史低点、房地产危机和令人瞠目结舌的债务水平，习近平还需要重新思考过去四年来支撑其令人印象深刻的扩张但现在不可持续的经济模式。

许多经济学家表示，过去 10 到 15 年的增长过于依赖建筑和投资作为实现雄心勃勃的年度经济增长目标的需求来源，从而导致债务飙升。

经济学家表示，随着这些油井的枯竭，经济急剧放缓是不可避免的，世界第二大超级大国将不得不在习近平的下一次任期内换档行驶。

北京大学金融学教授迈克尔·佩蒂斯表示，虽然许多经济体都遵循投资驱动的发展模式，但中国对它的依赖是极端的。他认为，“你不能永远投资 40-45% 的国内生产总值 (GDP)。中国必须为许多年缓慢但可持续的增长做好准备，”佩蒂斯说。“那些预计中国经济到 2035 年将成为世界最大经济体的人几乎肯定会失望。”

世界银行数据显示，投资占中国 GDP 的比重比全球平均水平高出近 20 个百分点，而家庭消费则比全球平均水平低近 20 个百分点。中国快速的国内投资建设了世界上最大的高速铁路网络、世界上最长的 10 座桥梁中的大部分、世界上最繁忙的港口，但据估计，空置的建筑物足以容纳法国的全部人口。

与 1980 年代日本情况相比，中国投资与消费的失衡更加严重，当时中国的债务总额几乎是 GDP 的三倍。

一位前任和两位现任中国政府顾问告诉路透社，虽然政策制定者认识到增加国内消费的必要性，但这更多地被视为一个长期目标，而不是紧急情况。

中国新供给侧经济研究院院长贾康表示，当前的问题是“信心不足”，包括消费者在内，短期内仍需要投资。

“如果没有投资，消费就像一棵没有根的树，”曾领导财政部智库的贾说。

近几个月来，中国已经降低了利率，批准了基础设施项目，并为银行提供了新的融资额度。为了支撑陷入困境的房地产行业，许多城市减少了首付并降低了抵押贷款利率。

毛泽东几十年的国有制和中央计划使中国农村贫困，那里只有基本的制造业和糟糕的基础设施。1978 年，在邓小平的领导下，中国改变了方向，允许更多的私营企业和所有制，向对外贸易和投资开放经济，并鼓励储蓄。

地方政府通过向开发商出租土地赚钱，在快速城市化的中国，开发商以越来越高的价格出售了越来越多的公寓。

政策主要侧重于供应，而不是需求。政府将资金用于公路、铁路和机场，而银行则更多地向国家主导的战略性行业提供贷款，而不是向消费者提供贷款。随着中国向世界开放，工厂利用廉价劳动力和经济特区建立紧密的物流链，使该国成为制造业超级大国。为了抵消 2008-09 年全球金融危机期间急剧下降的外部需求，中国大举借贷以加倍投资基础设施。

到 2020 年的十年间，中国消耗的水泥几乎是美国的 25 倍。到 2021 年，国有的中国国家铁路集团的负债为 5.92 万亿元人民币（8256.6 亿美元），超过了沙特阿拉伯的 GDP。

在目前占中国经济活动四分之一的房地产市场中，企业承担了更多风险，银行在公寓建成之前提供抵押贷款，导致大量供过于求。很多开发商，比如中国恒大，所以当它违约时，它的供应链就崩溃了。

路透社说，许多不确定性笼罩着中国经济：疫情清零政策、对科技和其他行业的打击、地缘政治紧张局势以及出口市场借贷成本上升。

由于土地销售暴跌打击收入，负债累累的地方政府缺乏现金，大量的基础设施支出似乎不太可能解决增长放缓的问题。

人们普遍预计中国将无法实现今年 5.5% 的 GDP 增长目标，而 Natixis 估计，在习近平的下一次任期内，增长率甚至可能不会超过 3%。牛津经济研究院预计，本十年的 GDP 年均增长率将从 1999-2019 年的平均值减半至 4.5%，并在之后的十年放缓至 3%。他们说，这使中国的人均国内生产总值在 2040 年不到美国的三分之一。

路透社说，共产党的合法性建立在实现高增长之上。经济放缓可能会带来挑战。

路透社采访香港大学金融学教授陈志武表示，河南省因银行丑闻引发的街头抗议和最近的抵押贷款抵制表明中国在未来十年可能面临的问题。他指出，“我们正处于增长放缓阶段，也许最终，中国将经历衰退或其他危机，”他说。“当这种情况发生时，社会动荡和不公正将更加频繁地发生。”

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