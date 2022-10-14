天桥反习横幅事件： 北京加强安全监控

中国/习近平/二十大

周四（10月14号），根据在外国社交网络上疯传但在中国被屏蔽的图片，两幅敌视中国领导人习近平及其政策的横幅被挂在北京的一个天桥上。北京随即立刻收紧了安保措施，互联网也进行着更加严密的审查。

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法新社指出，北京通常由安全部队、志愿者和监控摄像头组成的队伍来维持治安，蔑视当局的姿态在北京极不寻常，尤其是在决定习近平是否连任的敏感时刻。天桥上横空出现反习标语更加不寻常，这是一个政治上敏感的事件，北京采取额外的安全措施予以应对。本周日，全球关注的中共二十大即将召开，习近平将登台主持这场历时性的大会，准备赢得第三个任期，巩固他作为毛泽东以来中国最有权势的统治者的地位。

但周四很快就被警察撤走的横幅上写着；不要核酸要吃饭/不要封控要自由/不要谎言要尊严/不要文革要改革/不要领袖要选票/不要奴才做公民/罢课罢工罢免独裁国贼习近平。

一位目击者周五向法新社确认了这些横幅，但不愿透露姓名。 他说许多人都看到了这些横幅，但 ："我不想给当局惹麻烦，"他补充说这些横幅很快就被警察撤走了。

法新社报道，周四横幅出现后，记者注意到，周五北京的桥梁加强了监控，在张贴标语的四通桥附近可以看到大量警力。

另外，网络上也出现了天桥上设立帐篷岗亭，旁边站着身着安保服装人员的照片。也有网友说，北京在重大会议前通常都会加强对天桥的控制，目的之一是为了防止有人自杀。

法新社称，中国互联网上的审查制度也再次被加强。在社交网络微博上搜索关键词 "北京"等都只显示来自认证账户的结果，而不是通常的用户信息。

中国网络审查人员需要删除对国家政策进行不良描述或可能造成动荡的内容。如果不使用基于VPN的规避软件，许多外国媒体网站也无法使用。

在二十大前，政府也利用天桥进行宣传，网友还分享的横幅上则写着“更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，创造新时代中国特色的社会主义伟大事业”，更长的还有 “习近平新时代中国=特色的社会主义思想是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南”这些非常冗长的文革标语是宣传。

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