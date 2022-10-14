斯特拉斯堡机场的中国扫描仪让欧洲议员跳脚 机场泼冷水讥大惊小怪

中国/斯特拉斯堡/同方威视

一封由欧洲议会三名议员撰写并被路透社看到的信显示，斯特拉斯堡机场购买中国公司同方威视制造的行李扫描设备的交易令一些欧洲立法者感到不安。三位欧洲议会议员向斯特拉斯堡地区的法国国家代表发出的这封信呼吁撤销合同，“直到进行独立调查”以检查同方威视的技术是否不存在间谍风险。美国两年前已将同方威视列入安全黑名单。

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斯特拉斯堡机场的中国扫描仪交易引发欧盟立法者的强烈抗议。据路透社今天报道称，斯特拉斯堡是欧洲议会、欧洲委员会和欧洲人权法院的官方所在地。三位欧洲议会议员，Bart Groothuis、Nathalie Loiseau、Reinhard Bütikofer 在信中写道，“同方威视的快速发展引发了人们对在我们的边境安全系统中采用中国技术的风险的担忧。”

议员们说，“我主要担心的不只是这些中国产品中的后门，因为任何软件更新都可能引发这种情况，而是对受 2017 年中国情报法约束的国有企业的依赖，”荷兰国防部前网络安全专家格罗蒂乌斯Bart Groothuis在给路透社的电子邮件中说，中国的网络安全法，要求中国公司在中国存储数据并同意安全审查。

据路透社说，Groothius 的这封信是在 10 月 10 日寄出的。

同方威视是中国部分国有企业，同方威视的技术，包括用于港口和机场的 X 射线扫描材料和传感器，于 2020 年被美国工业和安全局列入黑名单。

斯特拉斯堡机场首席执行官 Renaud Paubelle 在接受路透社采访时表示，机场于 10 月初与法国经销商 DETEKT'IN 签署了一份合同，为同方威视提供和维护设备。Paubelle 表示，在招标后，同方威视的产品比其他竞标者更受青睐，包括欧洲和美国的竞标者。“我们选择了最好的报价，无论是技术上还是财务上，”他警告说，任何撤销合同都可能导致诉讼和分手费。

斯特拉斯堡机场首席执行官 Renaud Paubelle还说，“我实际上对购买此类设备在斯特拉斯堡引起的大惊小怪感到惊讶。”Paubelle 坚称同方威视的设备已经过法国航空管理局 DGAC 的筛选和批准。

他还说，“我感到遗憾的是，我们没有一个符合标准的欧洲报价，否则我们会很高兴能够选择。”

据路透社说，同方威视的设备已经出现在法国其他机场，例如波尔多。

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