【视频】北京海淀区现抗议横幅后周边地带已增设警力部署

中共20大/抗议横幅

2022年10月13日，北京海淀区四通桥上惊现两条巨大的抗议横幅。在距离将标志着中国国家主席习近平将打破常规，迈向第三任期的中共20大召开只有三天之际，已经处于严密监控之下的首都北京，出现反对清零政策、要求罢免习近平的抗议横幅引发广泛关注。当晚，四通桥上的横幅已经不见踪影，美联社记者注意到高架桥附近明显加强了警力。点击视频了解详情。

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北京海淀区四通桥上惊现抗议横幅的图片及短视频在海外社交媒体上疯传。从这些图片上看，横幅上写着：“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民。”另一条横幅则直接要求罢免习近平。现场图片上，桥上当时曾冒起浓烟。另有视频显示，警方赶到，收走横幅，并有一人被带走。

目前没有确切消息显示悬挂横幅者身份。

在距离将标志着中国国家主席习近平将打破常规，迈向第三任期的中共20大召开只有三天之际，已经处于严密监控之下的首都北京，出现反对清零政策、要求罢免习近平的抗议横幅引发广泛关注。但10月14日，在中国社交媒体微博平台以及百度搜索上，#北京#、#四通桥#、#海淀#等词语均显示没有相关内容。

但北京一名不愿披露身份的居民向法新社证实，很多人都看到了那两条横幅。法新社记者也注意到，14日，四通桥周边部署了大量警力。

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