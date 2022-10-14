路透分析：中国房地产开发商在党代会前提心吊胆

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中国房地产开发商将债务重组行动推迟到即将召开的共产党全国代表大会之后，希望这次重要的会议能够为北京计划如何稳定陷入困境的行业提供线索。会议上出现的情况可能有助于确定那些拖欠甚至拖欠价值数百亿美元离岸债券的开发商如何调整任何资产出售，向债权人索取或提供让步，甚至将自己进行清算。

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路透社今天引述分析称，中国每十年两次的党代会于 10 月 16 日开幕，在此期间，习近平主席准备打破先例的第三次领导任期作为总书记。中国经济领导层的构成将进行十年来最大规模的改革。中国房地产开发商在党代会前提心吊胆。

尽管房地产行业对于党代会预期会采取哪些具体行业措施（如果有的话）以及其影响范围有多大尚未达成共识，但开发商不能坐视不理。开发商和重组顾问表示，如果北京不推出改变游戏规则的政策，开发商可能会采取措施，例如对债券持有人实施大幅削减甚至清算。

一些正在重组债务的主要开发商包括中国恒大集团，融创中国控股，世茂集团控股和佳兆业集团。

开发商告诉路透社，已经进行债券交换以延长债务期限的较小同行也在考虑重组。

分析师称，房地产行业对中国的政治和经济稳定至关重要，房地产占家庭资产的 40% 左右，占中国国内生产总值的四分之一左右，是所有行业中最大的。但在政府于 2020 年打击开发商以债务为动力的扩张后，该行业已成为过去一年北京最头疼的问题。

恒大集团的总债务为 3000 亿美元，去年离岸债务违约，这对中国开发商的 5 万亿美元债务造成了不受欢迎的影响，令全球市场感到不安，并引发了罕见的抗议活动。

另一家房地产公司的高管此前曾计划在党代会前夕与离岸债券持有人谈判重组条款，他说当局告诉开发商推迟讨论，以防止对房地产市场造成任何冲击。

两名消息人士告诉路透社，在党代会前呼应了这种担忧，一些基金经理和经纪人被告知要避免大量出售股票。

房地产行业的债务危机导致开发商和购房者的投资减少。现在，许多分析师预计中国今年的国内生产总值将增长约 3%，这是自 1976 年以来的最低增速，不包括 2020 年新冠肺炎疫情初期的 2.2% 增长，因为该行业拖累了经济。

中国已经推出了大量措施来提振住房需求和负担能力，但房价和销售量继续收缩。一项私人调查显示，9 月份新房价格连续第三个月下跌。对于一些利益相关者来说，党代会前债务重组的停滞令人沮丧。一位债券持有人告诉路透社，它持有的开发商不断推迟重组时间表，最初是从 2 月的中国新年到 3 月的议会会议，现在到下周的党代会。

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