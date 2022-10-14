路透看习近平与20大

中国/20大

中国国家主席习近平将于周日登台，为执政的共产党召开历史性的全国代表大会，他准备赢得第三个任期，巩固他作为自毛泽东以来中国最有权势的统治者的地位。

广告 继续浏览后续

据路透社称，但习近平将是在中国面临挑战的时刻召开党代会。

此次大会是在一个动荡的时期召开的，习近平坚持他的新冠病毒清零政策，不惜打击经济，而他对俄罗斯普京的支持进一步疏远了中国与西方。尽管如此，路透社采访的外交官、经济学家和分析师表示，习近平将巩固他对权力的控制。

大约为期一周的大会将在天安门广场广阔的人民大会堂举行，约有 2,300 名代表参加，其中大部分是闭门会议。中国首都加强了安全措施并加强了 COVID 筛查。一位业内消息人士称，在附近的河北省，钢厂被指示减少运营以改善空气质量。

自十年前习近平上台以来，中国政治的不透明性变得更加不透明，这意味着党内观察人士只能猜测谁将被任命为关键职位，以及这些任命意味着什么。尽管如此，很少有人预计习会在第三个任期内出现重大方向偏离，继续关注优先考虑安全和自力更生、国家控制经济、更加自信的外交和更强大的军事以及越来越大的夺取台湾的压力的政策。

大会将以引入下一届政治局常委（PSC），这个精英机构现在由7人组成，习近平已经占据主导地位。伦敦地缘战略委员会研究员、前英国外交官查尔斯·帕顿说：“新的阵容很可能是毫不妥协的‘习近平阵容’。”

大会可能会从习近平在电视讲话中宣读一份长篇报告开始，该报告将概述未来五年的总体优先事项。它开始了为期数月的党和政府高层人事变动过程，该过程将于 3 月的议会年度会议上结束。在获得第三个任期的过程中，习近平打破了近几十年来的两届先例。同样打破常规还有：分析师表示，预计不会确定 69 岁的习近平的继任者，这表明他计划继续掌权更长时间。

中国观察家最想知道，当李克强在 3 月卸任时，PSC 成员中谁将被任命为下一任总理——这项工作肩负着管理世界第二大经济体的艰巨任务。虽然有几位高级官员在“通常的被看好者”名单上，但没有一个是接替李克强的明显选择，而这种不确定性也偏离了常态。

尽管如此，分析人士说，如今任何个人的观点都不那么重要了，因为习近平已经将那些被视为“改革派”的人排除在外，转而支持他更加剧的国家驱动和民族主义的经济政策。

习近平在 2017 年上届共产党全国代表大会上的开幕演讲大体乐观，其中包括到 2050 年将中国变成全球领先大国的雄心勃勃的计划。他在持续近三个半小时的演讲中提到“改革”70 次.从那以后，情况发生了巨大变化：中国经济受到了新冠疫情限制、房地产行业危机的重创以及习近平打着“共同繁荣”的旗号打压科技行业后的反弹。在全球范围内，北京与西方的关系急剧恶化。

投资者和无数沮丧的中国公民希望这次大会标志着一个里程碑，之后中国开始为减少清零限制打下基础，似乎越来越可能感到失望，因为北京本周一再重申其对清零政策的延续。

分析人士还表示，大会不太可能引发任何直接或剧烈的政策变化，以重振今年有望增长约 3% 的经济，远低于 5.5% 左右的官方目标。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅