香港主流传媒集体失语 二十大前北京现反习横额事件不被报道或被抽起

中国/香港/政治

当中共「二十大」(中国共产党第二十次代表大会的简称)召开前夕、北京海淀桥出现「罢免国贼习近平」及不满制度的横幅事件引起国内外关注和媒体大肆报道之际，香港传统主流传媒却全体没有报道有关消息，至少一间亲建制媒体曾发布有关消息，后来却被抽起或在网址上换上其他新闻。新闻学者杜耀明形容，这是传媒集体失语和失智的表现，反映香港传媒日益靠近中国情况，只有主旋律媒体方可存在。

广告 继续浏览后续

本台从网上检索发现，香港10家传统主流传媒、4份免费报章、6家电子传媒及两家网媒的新闻均没有报道北京出现反习横额的消息。当中，从亲台老牌报章转为免费报章的英文虎报(The Standard)，没有独立报道此事，但就用上美联社谈中国禁止社交媒体平台讨论此事和删帖的报道，当中有提及北京出现「反共产党领导」的横额，没有点名习近平及对制度的不满。

至于网媒《香港01》，其脸书昨(13日)天傍晚在中国网上流传事件片段后不久便报道此事，其网站亦有报道，但到了今早8时许，本台再点击相关报道时，脸书的报道已被删除，而网站的报道，当点击谷哥搜寻器上的标题时，却被带往一篇财经报道，两者完全不相关。据本台了解，报社欲撤回搜寻器上的新闻，可向谷哥提出要求，谷哥未必答应或不能实时处理时，媒体便会上载另一则新闻到同一网址，读者点击标题进去时，便只能看到替代新闻。

有建制媒体中人向本台透露，在他所属的机构，这宗新闻根本毋须「西环」指示，在二十大前出现这敏感事件，编辑部会自动自觉不予报道。但不同媒体都一起噤声，应是收到指示，尤其是《香港01》先报后删，更反映是收到指示后的动作。

杜耀明：自发或受官僚体制容许事件均具重大意义必须报道

曾教授中国新闻报道的香港浸会大学新闻系前助理教授杜耀明接受本台访问时指出，二十大前出现反习横额，明显是重大消息，深具政治和社会意义。他解释，中国过去十年均实施高压政策，在这背景下仍出现这情况，确是超出想象，不管这是个别市民的勇敢之作，抑或是像1980年魏京生贴大字报的民主墙事件是在部分官方人士允许的情况下进行，传媒都应深挖，北京反习横额事件背后是否同样有官僚体制的同情或授权，毕竟以中国监控之严密和闭路电视之多，作出此事并不容易。

但香港传统主流传媒竟对迢宗消息集体失语，杜耀明认为，这是新闻界失去新闻自觉、自我审查的表现，忧虑业界出现麻木或失智。他续称，这情况亦反映香港主流媒体不同声音并存的年代经已消失，只有符合主旋律的传媒方可继续存在，已「进阶」至迫近中国大陆那一套，即除了官媒，便只有「自媒体」可以存在。

北京昨天出现反习横额，而另一条横幅则是反对习近平治下出现的社会现象：「不要核酸要吃饭，不要封锁要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民」。没有报道事件的主流传统传媒包括传统报章《明报》、《星岛日报》、《东方日报》、《成报》、《信报》、《经济日报》、《文汇报》、《大公报》、《香港商报》、英文《南华早报》；免费报章《头条日报》、英文《虎报》、《晴报》；网媒《香港01》、《巴士的报》；以及全数六家电台和电视台。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅