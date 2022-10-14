黎安友：习近平20大连任后将持续扩张中国势力

中国/20大

美国哥伦比亚大学政治系讲座教授黎安友今天表示，中共总书记习近平将在20大连任，连任后他的政策不会改变，会持续扩张中国在全球的势力。中国除了军事以外，还会运用经济、宗教、统一战线、种族关系等各种各样方法，用它的金钱、话语权与外交官等，在世界各个地方努力扩大关系。

广告 继续浏览后续

据中央社署名吕佳蓉今天报道称，“锐实力制造机：中国在台湾、香港、印太地区的影响力操作与中心边陲拉锯战”（“锐实力制造机”）新书座谈会今天上午在台湾中央研究院举行。美国哥伦比亚大学政治系讲座教授黎安友（Andrew Nathan）透过线上方式与会并表示说，习近平在20大连任后的政策不会变，他对台湾与全球的政策，就是要扩张中国在全球的势力。

据黎安友指出，“锐实力制造机”这本书就是在研究北京扩张具体势力的方法，除了军事以外，它还会运用经济、宗教、统一战线、种族关系等各种各样方法，用它的金钱、话语权与外交官等，在世界各个地方努力扩大关系。

黎安友表示，中共的势力虽已引起反感、反抗，但还是不可以就此放心，因为习近平不会放弃，会持续扩张他自己认为是合法扩张的势力。

中央研究院社会学研究所研究员吴介民则说，中国因素早就发生在台湾，国际间正在快速累积中国影响力操作的研究。这是一个集体事业，学界已研究了10几年，需要持续坚持与凝聚。吴介民表示，锐实力性质上是在灰色地带、日以继夜的进行隐密作战，台湾处在中国影响力的学术典范建构上，需要携手各国学者做出前沿贡献。希望“锐实力制造机”能成为中国因素的学术教材。

黎安友特别形容台湾与香港是中国“矿坑里的金丝雀”，是了解中共影响的关键性的例子。

据中央社说，所谓“矿坑里的金丝雀”，隐含早期预警的意味。由于金丝雀对有毒气体极为敏感，矿工会带金丝雀至矿坑，用来侦测天然气是否外泄，当金丝雀出现异状时，矿工即可以此充作警讯，藉以提早撤出矿坑以保全性命。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅