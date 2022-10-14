20大前习近平被指“独裁国贼” 未必与反习势力有关

中国/20大/反习横幅

中国北京闹区13日出现巨幅布条，号召民众“罢工罢课罢免独裁国贼习近平”，这是1989年六四事件以来，北京街头首次出现直接挑战中共政权的标语，尢其是在中共二十大之前保安级别明显升高的时刻发生，特别震撼。多名在北京和海外的知名人士指出，这次抗议事件意义重大，反映全中国民意，对于可能连任的习近平是个警告和凶兆，甚至对中共高层和二十大可能造成震动。

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据上报今天报道称，习近平被指“独裁国贼”，王丹指是警告也是凶兆必震动中共高层。

该报道引述美国之音消息，中国网友在社交媒体大量转发相关讯息，并称挂布条者为“勇士”、“中国男儿”。但网络审查人员迅速删除有关的敏感字词，连带有“北京”或“海淀”等标签的相关帖子据说也都被删。有网友说，“我在一个小众社交软件发了一句，‘北京今天挺热闹啊’，十分钟后就被永久封禁了。”就连一首2021年发行的摇滚歌曲《四通桥》，也被百度百科下架。

六四学运领袖、政治学者王丹认为，这一事件反映全中国民意，对于看来将要连任的习近平是个警告，也是凶兆。王丹除了以“当代坦克人”来称赞挂抗议布条的英雄，并指这项壮举必将加载史册，而这也是首次有中国人公开站出来称习近平为“国贼”，说出很多中国人的心声。

因反习言论而遭中共当局报复整肃、目前滞留美国的蔡霞表示，新冠肺炎疫情爆发三年来，清零政政策搞得经济、社会、民生几乎走到尽头，本来忍耐力很强很强的中国人也到了忍不下去的限度，必然会有勇士站出来抗争。北京这次事件对全国所有人，包括中共高层都会感到震动。她也呼吁国际关注此事，以减少当局迫害这名抗议勇士。

该报道称，香港时事评论员桑普告诉自由亚洲电台，这幅布条反映示威者强烈不满中国现状，才会敢于冒天眼及社会监控系统风险，做出冒险行为。他认为未必与反习势力想罢免习近平有关，如果事件是由是反习派策划，是无需鼓动民间，也不用说“不做奴才做公民”，“如果你是亲共、拥共、希望共产党这条船不塌下来，但要推翻习近平的话，这班人不用写到那么尽。”

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