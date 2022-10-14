20大前北京突发横幅直指“罢课罢工罢免独裁国贼习近平” 震惊世界

中国/北京/四通桥/新坦克人

2022年9月30日，中国国家主席习近平在北京天安门广场的人民英雄纪念碑举行的烈士纪念日仪式上走过。

中共召开20大前夕，不满中共领导人习近平执政的男子，昨天在北京四通桥悬挂反习横幅被捕，中央社今天引述中国旅外科普作家方舟子说，这位四通桥勇士来自黑龙江，网名彭载舟，本名是彭立发。就北京挂反习布条抗议者被捕事件，中国89六四运动学生领袖王丹称赞是新坦克人。消息说，20大前北京高架桥悬挂反习布条事件，已遭中国网络全面封杀。

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据中央社今天报道称，北京出现反习行动已跃为最热门的国际新闻与网络消息，遭逮捕的男子被誉为“北京四通桥勇士”，民运人士王丹称赞他是“新坦克人”。

方舟子在推特发贴文披露他的身分：“北京四通桥勇士网名彭载舟，真名彭立发，黑龙江泰来县人，做电磁学研究的。”

方舟子表示，事发前彭立发在他的推文后面和彭立发自己的Researchgate帐号，贴过挂在桥上的那些口号，不过已经被删掉，显然警方逮捕彭立发后进入其帐号删的，知道身分就好了，至少不会被人间蒸发。

回顾彭立发当时在桥上共悬挂4张横幅，白底红字，分别是“不要核酸要吃饭，不要封锁要自由”、“不要谎言要尊严，不要文革要改革”、“不要领袖要选票，不做奴才做公民”、“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”。

方舟子并上传彭立发的微博截图，自称是个热爱自由、喜爱科学与哲学的工匠。

而中国海外民间组织“人道中国”理事王剑虹转发彭立发13日凌晨4时回复“中国数字时代”的推文：“各位同道中人，我们马上要行动了，希望你们能多多转发，谢谢！”

彭立发的这则推文另指出：“2022年10月16日，全国罢课总动员，全国罢工总动员，全国汽车鸣笛抗议总动员，全国军人起义总动员，要让独裁者习近平知道，在追求自由的道路上，中华大地有男儿。”

前中共党校教授蔡霞则借由推特转贴彭立发撰写的告全国同胞书，他向军警和中共党员等喊话，呼吁效法106年前蔡锷等发起声讨袁世凯的义举，展开新护国运动，走向天安门与中南海。

彭立发号召的新护国运动诉求包括，和平罢工罢课表达抗议，一气呵成罢免独裁者习近平，直接选举没有谎言、可受公民监督及被弹劾的新主席，生活在没有奴役的社会里。

据自由时报今天报道称，中共二十大即将于16日登场，没想到13日“天子脚下”北京竟发生“反习”抗议行动，引发“墙外”网友热烈讨论。对此，中共喉舌《环球时报》前总编辑胡锡进当天晚间在推特发文，宣称中国大多数人都支持共产党的领导，遭大批国外网友洗脸狠酸。

中共二十大在即，中国国家主席习近平料将取得第3任期之际，维安管控升级的北京市区13日竟出现巨幅抗议布条，以红字写上“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”、“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”，相关影像在推特上疯传。

当天晚间，胡锡进在推特发文称：“中国的政治是稳固的，因为国家的总体发展很好，绝大多数人都支持中国共产党的领导，大家都希望稳定，反对动荡，这就是中国的基本国情和民意。”

贴文一出，引来大批外国网友洗脸：“请问今天北京发生的事情是？”、“北京才有人抗议被抓，你眼瞎吗？”、“因为有反对意见的都被你们共产党抓起来了”。也有中国网友看不下去，在推文底下表示，“维稳经费比军费高，能不稳吗？”、“哪壶不开提哪壶，我怀疑老胡哪是揣着明白装糊涂...”、“这文是给外人看咱家笑话吗？”

据新头壳相关报道，距离中共二十大召开只剩 2 天，昨 ( 13 ) 日上午在中国北京四通桥上却无预警的挂起巨大的横幅抗议，两张白横布上用红字写下：“不要核酸要吃饭，不要封锁要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”以及“罢工、罢课、罢免独夫国贼习近平”。据悉，抗议人士已遭到逮捕。

四通桥位在北京最繁荣的海淀区路口的立交桥上，警方接获通报后立刻到场将横幅拆下，并当众在桥边将横幅烧毁。事发后，推特网友立刻转载一个名为“彭载舟”的帐号推文，并表示挂起横幅的人士应该就是彭载舟，他在 13 日凌晨 4 点回复“中国数字时代”的推文写道：“各位同道中人，我们马上要行动了，希望你们能多多转发，谢谢！”

彭载舟在文中表示 :“要让独裁者习近平知道，在追求自由的道路上，中华大地有男儿。”该推文还附上了一个名为“倒习攻略”的连结。连结文档中列举的抗议方法包括拉条幅，且建议在横幅上写下“罢课、罢工、罢免独裁国贼习近平”，与四通桥的抗议横条内容一致。

据悉，“彭载舟”的本名为“彭立发”，目前他推特帐号中跟罢课、罢工、罢免有关的所有推文都已经遭到删除。中共警方先前就会登陆被逮捕人的个人社交媒体帐号，并擅自删除资讯。

推特上的网友对彭载舟的举动是一面倒的支持，前中国人权律师陈建刚表示 :“向北京拉横幅的勇士致敬”。网友也留言写下 :“一位孤胆英雄挂出这样的标语，真的佩服！”、“愿勇士无恙常在”。

总部设在美国的新闻聚合网站“中国数字时代”提及， 目前中国微博已将“桥”、“北京”、“勇敢”设置为禁搜词，仅有获得蓝勾认证的帐号，或机构、新闻媒体的发文可使用，敏感度极高。

中共二十大即将到来，北京市海淀区四通桥13日一处高架道路上惊现抗议标语“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”，现场照片可见，高架桥上还升起滚滚浓烟，引发网友猜测是否为悬挂标语的抗议民众自焚。而最新流出影片显示，悬挂反习近平布条的人士，已当场被警方逮捕，但他的抗议行动在国际热传，被誉为“北京四通桥勇士”。民运人士王丹称赞他是“新坦克人”。

王丹当晚在脸书发文称之为“北京四通桥勇士事件”并表示，在这样的敏感时刻，做出这样的壮举，这位英雄显然已经做好了为此付出巨大代价的思想准备，当局也不可能放过他。王丹强调“谁说中国无勇士”。这位不知名的中国人的勇气，可谓惊天地泣鬼神，是当代新的“坦克人”。

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