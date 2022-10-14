20大前北京突发横幅直指“罢课罢工罢免独裁国贼习近平” 震惊世界
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中共召开20大前夕，不满中共领导人习近平执政的男子，昨天在北京四通桥悬挂反习横幅被捕，中央社今天引述中国旅外科普作家方舟子说，这位四通桥勇士来自黑龙江，网名彭载舟，本名是彭立发。就北京挂反习布条抗议者被捕事件，中国89六四运动学生领袖王丹称赞是新坦克人。消息说，20大前北京高架桥悬挂反习布条事件，已遭中国网络全面封杀。
据中央社今天报道称，北京出现反习行动已跃为最热门的国际新闻与网络消息，遭逮捕的男子被誉为“北京四通桥勇士”，民运人士王丹称赞他是“新坦克人”。
方舟子在推特发贴文披露他的身分：“北京四通桥勇士网名彭载舟，真名彭立发，黑龙江泰来县人，做电磁学研究的。”
方舟子表示，事发前彭立发在他的推文后面和彭立发自己的Researchgate帐号，贴过挂在桥上的那些口号，不过已经被删掉，显然警方逮捕彭立发后进入其帐号删的，知道身分就好了，至少不会被人间蒸发。
回顾彭立发当时在桥上共悬挂4张横幅，白底红字，分别是“不要核酸要吃饭，不要封锁要自由”、“不要谎言要尊严，不要文革要改革”、“不要领袖要选票，不做奴才做公民”、“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”。
方舟子并上传彭立发的微博截图，自称是个热爱自由、喜爱科学与哲学的工匠。
而中国海外民间组织“人道中国”理事王剑虹转发彭立发13日凌晨4时回复“中国数字时代”的推文：“各位同道中人，我们马上要行动了，希望你们能多多转发，谢谢！”
彭立发的这则推文另指出：“2022年10月16日，全国罢课总动员，全国罢工总动员，全国汽车鸣笛抗议总动员，全国军人起义总动员，要让独裁者习近平知道，在追求自由的道路上，中华大地有男儿。”
前中共党校教授蔡霞则借由推特转贴彭立发撰写的告全国同胞书，他向军警和中共党员等喊话，呼吁效法106年前蔡锷等发起声讨袁世凯的义举，展开新护国运动，走向天安门与中南海。
彭立发号召的新护国运动诉求包括，和平罢工罢课表达抗议，一气呵成罢免独裁者习近平，直接选举没有谎言、可受公民监督及被弹劾的新主席，生活在没有奴役的社会里。
据自由时报今天报道称，中共二十大即将于16日登场，没想到13日“天子脚下”北京竟发生“反习”抗议行动，引发“墙外”网友热烈讨论。对此，中共喉舌《环球时报》前总编辑胡锡进当天晚间在推特发文，宣称中国大多数人都支持共产党的领导，遭大批国外网友洗脸狠酸。
中共二十大在即，中国国家主席习近平料将取得第3任期之际，维安管控升级的北京市区13日竟出现巨幅抗议布条，以红字写上“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”、“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”，相关影像在推特上疯传。
当天晚间，胡锡进在推特发文称：“中国的政治是稳固的，因为国家的总体发展很好，绝大多数人都支持中国共产党的领导，大家都希望稳定，反对动荡，这就是中国的基本国情和民意。”
贴文一出，引来大批外国网友洗脸：“请问今天北京发生的事情是？”、“北京才有人抗议被抓，你眼瞎吗？”、“因为有反对意见的都被你们共产党抓起来了”。也有中国网友看不下去，在推文底下表示，“维稳经费比军费高，能不稳吗？”、“哪壶不开提哪壶，我怀疑老胡哪是揣着明白装糊涂...”、“这文是给外人看咱家笑话吗？”
据新头壳相关报道，距离中共二十大召开只剩 2 天，昨 ( 13 ) 日上午在中国北京四通桥上却无预警的挂起巨大的横幅抗议，两张白横布上用红字写下：“不要核酸要吃饭，不要封锁要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”以及“罢工、罢课、罢免独夫国贼习近平”。据悉，抗议人士已遭到逮捕。
四通桥位在北京最繁荣的海淀区路口的立交桥上，警方接获通报后立刻到场将横幅拆下，并当众在桥边将横幅烧毁。事发后，推特网友立刻转载一个名为“彭载舟”的帐号推文，并表示挂起横幅的人士应该就是彭载舟，他在 13 日凌晨 4 点回复“中国数字时代”的推文写道：“各位同道中人，我们马上要行动了，希望你们能多多转发，谢谢！”
彭载舟在文中表示 :“要让独裁者习近平知道，在追求自由的道路上，中华大地有男儿。”该推文还附上了一个名为“倒习攻略”的连结。连结文档中列举的抗议方法包括拉条幅，且建议在横幅上写下“罢课、罢工、罢免独裁国贼习近平”，与四通桥的抗议横条内容一致。
据悉，“彭载舟”的本名为“彭立发”，目前他推特帐号中跟罢课、罢工、罢免有关的所有推文都已经遭到删除。中共警方先前就会登陆被逮捕人的个人社交媒体帐号，并擅自删除资讯。
推特上的网友对彭载舟的举动是一面倒的支持，前中国人权律师陈建刚表示 :“向北京拉横幅的勇士致敬”。网友也留言写下 :“一位孤胆英雄挂出这样的标语，真的佩服！”、“愿勇士无恙常在”。
总部设在美国的新闻聚合网站“中国数字时代”提及， 目前中国微博已将“桥”、“北京”、“勇敢”设置为禁搜词，仅有获得蓝勾认证的帐号，或机构、新闻媒体的发文可使用，敏感度极高。
中共二十大即将到来，北京市海淀区四通桥13日一处高架道路上惊现抗议标语“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”，现场照片可见，高架桥上还升起滚滚浓烟，引发网友猜测是否为悬挂标语的抗议民众自焚。而最新流出影片显示，悬挂反习近平布条的人士，已当场被警方逮捕，但他的抗议行动在国际热传，被誉为“北京四通桥勇士”。民运人士王丹称赞他是“新坦克人”。
王丹当晚在脸书发文称之为“北京四通桥勇士事件”并表示，在这样的敏感时刻，做出这样的壮举，这位英雄显然已经做好了为此付出巨大代价的思想准备，当局也不可能放过他。王丹强调“谁说中国无勇士”。这位不知名的中国人的勇气，可谓惊天地泣鬼神，是当代新的“坦克人”。
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