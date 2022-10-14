20大反习横幅震荡：北京急招大桥维稳便衣人

中国/四通桥/反习横幅

中共20大开幕前，北京市四通桥昨天发生民众挂布条抗议事件，引起各界关注。进入今天，四通桥周边满布警察及黑色便衣人盯梢巡逻，特别是紧盯试图停留拍照的路人，高度戒备。更有甚者，还有北京民众发现，官方昨天下午起紧急招募“看桥员”，部署在全市各人行天桥上及高架桥路口，为期至少15天。特别是人车较多的陆桥，更是驻守重点。

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据中央社署名邱国强今天报道称，北京四通桥反习横幅事件现场现高度戒备，官方并急征看桥员。

中央社现场报道称，北京市四通桥13日发生民众挂布条抗议事件后，周边街道14日进入高度戒备状态，来往路人成为警察及黑色便衣盯梢的对象。四通桥旁80公尺的一处公共汽车候车亭，倚靠亭柱吐烟、穿黑衣帽黑鞋的半身男子，被指即为盯梢的黑衣人。

中共20大开幕前，北京市四通桥昨天发生民众挂布条抗议事件，引起各界关注。该事件发生后也引发国际关注，中国官方立刻启动大规模的网络屏蔽，严查相关关键字，试图清除“四通桥抗议事件”的任何踪迹。

四通桥位在北京市的北三环高架桥与中关村大街交叉口，位处海淀区，一旁为教职员及学生众多的中国人民大学及友谊宾馆，周边还有许多大学院校及中关村科技聚落，属北京市内的交通要道。这一路口也是北京地铁4号线“人民大学站”所在地。

尽管中国各大网络平台全面删除相关讯息，连“四通桥”乃至于“勇士”、“勇者”等词汇都被屏蔽，但还是有部分北京民众，仍能从残留的截图及境外网络讯息得知。因此，四通桥路口周边昨天起就进入警戒状态，今天警力部署更多。

据记者实地观察，距离路口事发地最近的2个地铁人民大学站出口，就站了1到2名协警。出口外的路旁停放多辆警车，制服员警则多半驻守在路口的四个角落，每个角落驻守不动的员警至少有3至5人；而接近抗议布条悬挂点的东北、西北角落人数更多。另有一些员警则留在车内，以暗哨方式注意路上的一举一动。

比制服员警更多的，则是身着黑衣或黑裤的便服安全人员，除了原地驻守也来回走动，比制服员警更注意路过行人、车主的一举一动，必要时还跟监尾随。而路边正向或逆向停放的几辆厢型车里，也可看到便衣的踪影，厢型车成为他们换岗的休息据点。

同时，若有人拿起手机，这些黑衣人更直接站到身后紧盯，要是拍照即迅速制止。记者目睹现场有一名路过的中年男子准备对着四通桥拍照，就被黑衣人制止，并查验手机。

此外，四通桥路口周边，还部署了数名来自当地社区佩戴红袖章的年长志愿者。有的志愿者在人行道上成为明哨，有的则部署在公共汽车站旁栏杆内的社区空地里，如同暗哨。

除了四通桥现场，北京民众发现，为严防扩散效应，官方昨天下午起，陆续在行人天桥上及车行高架桥路口旁的人行道上设立岗哨，部署1至2名协警；有的岗哨还架设了帆布材质的哨亭供轮班休息。

据该报道，官方单位还透过微信招募群组急征“看桥员”，明言24小时看桥，日薪人民币320元，“最少干15天”。

中央社说，除了实体监控，中国官方更对事件祭出最严网络监控。“中国数字时代”网站指出，网管事发后即对“四通桥”、“北京横幅”、“海淀”等关键字启动屏蔽。为此，中国网友改用“勇敢”、“勇士”、“平安”等词汇表达关注。然而，这些关键字不久后也被屏蔽，连“北京”和“桥”等词汇也被屏蔽。

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