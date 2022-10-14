20大政治局点名女委员 但也“七上八下”

中国/20大

过去20年中共中央政治局至少有一名女性代表，目前被外界认为将接替国务院副总理孙春兰为女性代表“入局”者，以贵州省委书记谌贻琴呼声最高，全国人大副委员长兼妇联主席沈跃跃次之。

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据中央社署名陈沛冰今天报道称，从中共16大吴仪进入中共政治局并出任国务院副总理之后，政治局开始有女性委员，且可能同时担任国务院副总理。中共17大，刘延东成为政治局委员并任国务委员，18大出任国务院副总理；孙春兰在18大入局，19大为国务院副总理。

依照中共“七上八下”的规定，现年72岁的孙春兰将在20大退下，现今唯一一位女党委书记谌贻琴是最受外界看好“入局”的女性人选。

谌贻琴现年62岁，白族出生，兼具女性与少数民族的优势，她是土生土长的贵州人，2007年任贵州省委常委，2017年任贵州代省长，2018年转为省长，2020年11月晋升为贵州省委书记。她是17、18大中央候补委员，19大成为中央委员。

中共总书记习近平主政10年推动脱贫工作，曾有最多贫困人口的贵州是主战场，习近平多次考察贵州，力挺贵州脱贫，更推动贵州发展大数据，投入了巨额资金在基础建设上。

在深获中央关注下，谌贻琴是竞相表态支持与拥护习近平的官员之一，她曾多次表示：“贵州各族人民永远感恩总书记、感恩党中央”；在今年的贵州省代表大会上一共33度提到习近平。

但是，一般而言，“入局”者需有跨省或地方跨中央的经历，未出贵州的谌贻琴资历显得单薄，成为她晋升政治局委员的障碍。

而且，中国贵州刚刚发生隔离者巴士翻覆27死事件，挨批清零胜过人命。

展望与探索杂志社特约研究员郭瑞华接受中央社访问时分析，谌贻琴最好的位子可能是中央统战部部长，但中央统战部部长不一定“入局”，或有可能晋升她任国务委员或书记处书记，也是副国级，但都不一定会“入局”。

台湾政大东亚所特聘教授王信贤则认为，如果政治局委员有女性代表的惯例仍然存在，20大政治局的女性委员应该就是谌贻琴，她可能会去重庆补足地方经历。

与谌贻琴相比，更为资深的沈跃跃现年65岁，属于团派，曾受中共领导人胡锦涛大力栽培。

据该报道，沈跃跃曾在浙江与安徽工作，2002年从地方进入中央，任中央组织部副部长，2007年5月成为中组部常务副部长，成为胡锦涛的“人事总管”。2013年3月挤身副国级领导人，连续担任两届全国人大常委会副委员长兼全国妇联会主席职务至今。

尽管沈跃跃团派色彩重，但有报导指出，她在担任中央组织部常务副部长时，时常越过当时的中组部部长李源潮，向当时分管党务工作的习近平请示与汇报，获习近平的欢心。因此，在提名12届人大常务委员会领导人选过程中，习近平附和胡锦涛对沈跃跃的提名。

沈跃跃的缺点是脱离一线太久，加上年龄已65岁，不排除她在20大连任中央委员，但不会“入局”。在明年卸任全国人大副委员长，转任全国政协副主席。

中央社说，在谌贻琴与沈跃跃之外，内蒙古自治区前主席布小林曾经是最被看好的人选。布小林有其家庭背景，她是中共蒙古族元老、已故的中国国家副主席乌兰夫的孙女，其父布赫也曾任内蒙古自治区主席。不过，去年布小林在内蒙古的“两会”期间做政府工作报告时，突然在台上晕倒，身体因素迫使她提早下台。今年9月公布的20大党代表名单中，也未见其名，仕途生涯几近告终。

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