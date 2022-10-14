20大：中央军委大换血

中国/20大/军委

中共20大将于16日召开，选出新一代领导班子。在习近平连任已无悬念下，他将续任中央军事委员会主席，牢牢掌握军权。由于中央军委两名副主席、两名委员已届退休年龄，势必进行洗牌，中央社今天报道预测说，几名接班将领呼之欲出。新一届中央军委人事，将在10月23日的20届一中全会决定。

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据中央社今天说，共军领导中枢中央军委将换血过半。中央军事委员会是中共最高军事领导机构，依据中国宪法规定，中央军委领导全国武装力量，由主席、副主席若干人、委员若干人组成。

现任中央军委主席由总书记习近平兼任，许其亮、张又侠任副主席分掌军事与政工。另有4名委员分别是兼任国防部长的魏凤和、联合参谋部参谋长李作成、军委政治工作部主任苗华、军委纪委书记张升民。其中，许其亮、张又侠皆已72岁高龄，势必要退休。中共高层领导人在换届时一向有“七上八下”的不成文规定。依此惯例，魏凤和68岁、李作成69岁，也应届龄退休。苗华66岁、张升民64岁可望留任。

这也代表20大中央军委至少应会出现4个新面孔。

据该报道，综合专家与媒体分析，在副主席方面，苗华最被看好可望更上一层楼。他出生于福州军人家庭，长期在驻闽的第31集团军服役，目前官拜海军上将，掌军委政治工作部，与曾在福建工作17年的习近平有着深厚渊源。苗华若晋升副主席掌政工系统，另一名主掌军事系统的副主席，依传统可望由陆军将领出任。

解放军于9月21日举行“国防与军队改革研讨会”，透露出高层人士调整的信号。一些与会的高阶将领，被视为潜在的中央军委人选。央视新闻画面显示，坐在这场研讨会第一排中间核心位置的两名上将，一是军委装备发展部部长李尚福，另一名是军委联合作战指挥中心负责人何卫东。

64岁的李尚福是“红二代”，也是共军现役正战区级将领之中任职最久者。他出身军事航天系统，2013年起历任总装备部司令部参谋长、副部长；2017年9月升任中央军委装备发展部部长迄今，长期主管武器装备，并任中国载人航太工程总指挥。李尚福还是史上首名遭美国制裁的解放军上将。今年1月卸任东部战区司令员的何卫东上将，在研讨会中佩戴“中央军委联合作战指挥中心”臂章，官媒指这说明他已调任中央军委联指中心，协助最高统帅进行战略指挥。

据该报道，近年爬升极快的新任东部战区司令林向阳上将，也被点名是进入中央军委的热门人选之一。本月才满58岁的林向阳，福建福清人，历任陆军第31集团军副军长、军长、中部战区陆军第82集团军军长。2019年，转任第72集团军军长。

中央社说，不过也有一些专家认为，69岁的习近平自己就要打破“七上八下”的不成文规定，基于稳定中央军委，习有可能择李作成、魏凤和其中一名老将留任，并晋升军委副主席；若拔擢其他将领进入军委，且连跳两级接副主席也不太合理。

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